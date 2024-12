Accidente de avioneta: Molestia por necedad de la gente de ir a la montaña por una foto

Luis Rodríguez, paramédico de la Cruz Roja, quien estuvo al mando durante el rescate de la sobreviviente y los cuerpos del accidente de la avioneta, asegura que están muy preocupados por los “tours” que están ofreciendo para llevar a personas al sitio del suceso en las montañas de Pico Blanco, en Escazú.

Accidente de avioneta en Escazú. Foto Cortesía para La Nación.

El accidente dejó cinco fallecidos y una persona herida.

Rodríguez asegura que durante el mismo rescate hubo muchas personas ajenas a las instituciones que entraron al sitio de la emergencia.

“Hubo baqueanos que, claro se les reconoce el esfuerzo, pero también hubo personas que andaban tomando videos y fotos y que bajaron, apenas se encontró la avioneta para difundir esos videos. La intromisión de tantas personas o grupos privados se debe empezar a regular”, dijo el socorrista.

Enrique Castillo, Mario Miranda, Ruth Mora y Jean Franco Segura, son cuatro de las cinco víctimas mortales del accidente de la avioneta de Aero Caribe. Solo Paola Amador (de negro) sobrevivió. (Foto: Imágenes tomadas de redes sociales)

El paramédico asegura que ya el domingo se dio una situación en la que un señor que iba para el sitio de la avioneta se extravió.

“Estos grupos que llevan personas al sitio del accidente, al final, cuando hay una emergencia los dejan botados, piden ayuda y somos nosotros los que tenemos que ir; por ejemplo, el domingo, voluntarios a las 8 de la noche caminando por la montaña para ir al día siguiente a sus trabajos, todo por personas irresponsables”, dijo.

LEA MÁS: Guardaespaldas que fue baleado junto a un prestamista trabajó cuidando a Rodrigo Chaves

Rodríguez comentó que las municipalidades de Escazú y Santa Ana con ayuda de la Cruz Roja de ambos cantones, pusieron letreros en esos trillos, cintas de colores y limpiaron los caminos para evitar que la gente se pierda y fueron las mismas personas de los “tours” quienes lo han ido quitando para que no haya ubicación y tengan que contratarlos a ellos para caminar por esos lugares.

La imagen ha dado vueltas en redes sociales. Captura

“Que no me venga con el cuento de que las ganancias son para poner cruces y flores, porque eso es hablar basura, no les corresponde a ellos, y está bien, pero que no comprometan a las instituciones de respuesta cuando una de esas personas se pierda o se fracture una pierna”, agregó.

Rodríguez asegura que en la Cruz Roja hay gran preocupación por la situación.

“Los fines de semana vamos a tener una romería a la montaña solo por una foto”, dijo el cruzrojista.