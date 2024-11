Accidente en avioneta: Jean Franco Segura hacía su primer vuelo y la mamá le pidió que no lo hiciera

Jean Franco Segura Prendas, de 28 años, es una de las víctimas del mortal accidente en avioneta que ocurrió en las montañas de Escazú este lunes 25 de noviembre.

El joven era graduado en la carrera de Turismo Ecológico en la Universidad de Costa Rica (UCR) y le encantaba observar y fotografiar pájaros.

Eva Prendas mamá de Jean Franco Segura Prendas, de 28 años, el joven murió en un accidente en avioneta que ocurrió en las montañas de Escazú el lunes 25 de noviembre del 2024. Foto: Eva Prendas

Este era su primer vuelo en avioneta, ya que desde el sábado 23 de noviembre le informaron que debía ir con sus compañeros de trabajo a Barra del Tortuguero en el Caribe del país, por lo que cuando su mamá Eva Prendas se enteró del viaje se alarmó por las condiciones del tiempo tan lluviosas, así que le insistió a su hijo para que no lo hiciera.

Esta situación la confirmó esta madre en comunicación con La Teja la mañana de este martes.

“Él me dijo (sobre el vuelo) y a mí me dio mucho miedo, él nunca había volado, lo que me dio más miedo, uno porque era en avioneta, usted sabe que las avionetas no son estables, son propensas a accidentes y dos que las condiciones del clima eran pésimas, yo le dije: Dios mío, ¿cómo van a mandar una avioneta si saben que hemos estado en alerta nacional?, no hubo respeto por la vida”, expresó esta madre.

Jean Franco Segura, uno de los cinco fallecidos en accidente de aeronave cerca de Escazú.

Jean Franco, junto a sus compañeros, se encargaban de ofrecer paquetes de experiencia, ellos hacían toda la experiencia que un extranjero eventualmente haría al venir al país, desde que se sube a la avioneta, hasta que aterriza, registrarse en el hotel, los tours y todo lo demás.

“Ellos tenían que vivir la experiencia primero, para luego ofrecerla, ¿por qué mandaron a mi hijo si sabían que el país estaba en condiciones climatológicas de mucha lluvia y nubosidad? ¿Por qué?”, manifestó doña Eva.

Ella pide que alguien responda por la muerte de su hijo y de las demás víctimas, no quiere que haya más familias llorando un ser querido por otro accidente aéreo.

Finalizó diciendo que ningún representante de la empresa para la que trabajaba su hijo ha tenido, de momento, un acercamiento con ella.

El mortal accidente ocurrió este lunes 25 de noviembre, cuando Jean Franco y sus compañeros regresaban al aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, pero las malas condiciones del tiempo no les permitieron aterrizar allí y pidieron permiso para ir al aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, cuando iban hacia este último ocurrió la desgracia.