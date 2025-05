Accidente en puente Juan Pablo II separó a dos hermanos

Tiffany Pamela Sánchez Carballo de 27 años (cortesia/cortesia)

El accidente que cobró la vida de una joven la mañana de este lunes en el puente Juan Pablo II separó a dos hermanos.

La víctima fue identificada como Tiffany Pamela Sánchez Carballo, de 27 años. Ella viajaba con su hermano, quien es mayor que ella y estaba destrozado por lo ocurrido.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la muchacha era vecina de Hatillo 8, en San José.

Los familiares de la muchacha estaban devastados Fotos: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La víctima viajaba en moto con su hermano Fotos: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El video del accidente es desgarrador, pues se observa el momento en que el conductor de la moto corre desesperado para ayudar a la hermana. Ellos van en sentido San José- Alajuela.

“No había manera de no llorar viendo a su hermano arrodillado tratando de ayudarla, fue demasiado doloroso, así son los accidentes”, dijo una conductora.

Las imágenes fueron compartidas por la cámara de seguridad de Noticias Repretel, cuyas instalaciones están cerca de donde ocurrió el lamentable accidente.

La Carretera estuvo cerrada casi cinco horas en sentido San José - Alajuela. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Accidente en el puente Juan Pablo II dejó una mujer fallecida. Fotos: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En el video se observa un camión que va delante de la moto y el tráiler que va prácticamente a la par, la moto cae sobre la carretera en el momento en que viene el tráiler, por lo que el atropello fue inevitable.

En el video, los tres vehículos se ven demasiado cerca, el trailero aseguró que el camión toca la moto y eso provoca que la pareja cayera sobre la vía.

LEA MÁS: Desgarrador: así es el video del accidente en el puente Juan Pablo II

Sin embargo, el OIJ informó que ellos investigan las causas por las que el motociclista perdió el control, ya que hay quienes dicen que el camión no los golpeó y otros que apenas fue un roce, por lo que el conductor del camión ni siquiera se percata

El conductor de la moto se levanta y al voltear se percata de que su hermana está inconsciente, por lo que corre desesperado y se abalanza hacia ella; sin embargo, la mujer falleció de inmediato.

La Cruz Roja informó que cuando las ambulancias llegaron ya no había nada que hacer. El hermano resultó ileso, pero estaba muy afectado.

El accidente provocó que durante casi cinco horas el paso por los alrededores estuviera colapsado.

LEA MÁS: Esposa de hombre asesinado en condominio de Escazú huyó con sus hijos por miedo

En redes sociales hay mensajes por la dolorosa tragedia.

“Todos somos de la muerte, pero en diferentes situaciones no estamos listos para aceptar la voluntad de Dios. Descansa en paz, princesa, no voy a olvidar las lindas palabras que me diste“.

LEA MÁS: Dolor en escuela por profesor que murió en accidente junto a su hijastro adolescente

“Toda la familia Carballo está profundamente agradecida con Dios, por habernos permitido compartir este tiempo con Tiffany. Una persona que llenó nuestros corazones con su sonrisa“, dicen algunos de los comentarios.