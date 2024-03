Accidente en que murieron dos hombres se llevó el sueño de una casita propia

Deilor Manuel Duarte regresaba de su trabajo cuando se dio el accidente. (cortesia)

Deilor Manuel Duarte Trujillo, de 29 años, era un joven trabajador que soñaba con poder comprarse un terreno y construir una casita para él y su esposa; sin embargo, un accidente de tránsito esfumó esa ilusión.

Su hermano, Elías Duarte, nos contó que el accidente ocurrió el martes en Golfito, él y su familia están muy afectados por la inesperada muerte.

Este accidente ocurrió en el kilómetro 24 de Río Claro de Golfito y la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dice que es ese sitio chocaron un carro y una motocicleta, el impacto fue tan fuerte que los vehículos quedaron a un lado de la carretera.

Cuando los cruzrojistas llegaron, el motociclista ya había fallecido, mientras que Deilor, quien viajaba como acompañante, fue trasladado al hospital de Golfito, donde murió poco después.

El conductor de la moto, según la familia de Duarte, era amigo de él y el conductor del carro resultó ileso en el choque, pero estaba muy afectado por lo ocurrido.

El OIJ informó que el otro fallecido es un hombre de apellido Mejías, de 35 años.

Elías nos contó que, cuando el accidente ocurrió, su hermano regresaba de trabajar en la empresa Palma Tica, él hacía ese viaje todos los días con su compañero.

“Mi hermano no tenía hijos, pero sí tenía esposa, era muy callado y tenía pocos amigos, era más de estar en la casa y era trabajador, nosotros éramos siete hermanos, él era el mayor”, dijo.

Deilor era vecino de Cerros en Damas, en Quepos de Puntarenas, y su hermano contó que la última vez que lo vio fue en la mañana antes del accidente, cuando salió de la casa para irse a trabajar.

“Mi hermano deseaba poder hacer muchas cosas, lo que más quería era comprar un terreno y poder construir una casita propia”, dijo el joven.

La familia de Deilor lo despidió este fin de semana en la comunidad, lo velaron el viernes y el funeral fue este sábado. En las redes sociales mucha gente lamentó el terrible accidente.

Ellos son de escasos recursos, si usted puede ayudarlos para hacer frente a los gastos funerarios puede hacerlo al SINPE Móvil: 6167-1102, a nombre de Elías

La moto chocó contra el carro, el accidente dejó dos fallecidos. Foto: Facebook Osa Informativo.

“Él era serio, pero vieras qué buena gente que era, siempre muy reservado, pero trabajador, y nos vimos un días antes, nos saludamos y estuvimos quejándonos de lo fuerte que estaba el calor, y hablando un poco de todo, pero muy rápido, jamás espera uno este tipo de noticias”, contó Juan Pablo Camacho, allegado del fallecido.

“Vea que me ocurrió algo bien terrible, yo iba hacer un mandado que me pidió mi señora (esposa) y pasé por donde ocurrió el choque, pero vi al muchacho de la moto que ya lo habían tapado, y me dio tristeza porque ya otro amigo había fallecido en un choque, y en la noche cuando estaba en la casa me empezaron a llegar mensajes que mi compa había fallecido por ese mismo accidente, se me puso la piel eriza y casi ni que pude dormir porque sentí mucha tristeza, pensé mucho en su familia y lo joven que era”, dijo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) constantemente hace llamadas de alerta a los conductores para que tengan precaución en las carreteras, pues los accidentes son pan de cada día, pero están ocurriendo con más frecuencia.

Según las estadísticas del MOPT, hasta el jueves 21 de marzo, 103 personas han fallecido, de esa cifra de víctimas, 57 viajaban en moto: 51 eran conductores y seis acompañantes.

Las cifras de la Cruz Roja por accidente de tránsito son impactantes, ya que en lo que va del año han trasladado a 577 personas en condición grave a los centros médicos, 65 personas atropelladas, 379 por choques, 133 por vuelco. La cifra de fallecidos en el sitio que reportó la Benemérita es de 99 personas.