Accidente en Ruta 32: mujer que cayó en guindo no iba sola, rescatistas confirman otra herida

El accidente en Ruta 32 se dio pasadas las 3 de la tarde. (Cruz Roja. /Cruz Roja)

La mujer que cayó con su vehículo en un guindo de, aproximadamente, 150 metros en la Ruta 32, no viajaba sola. Los cuerpos de rescate confirmaron que hay otra persona herida.

“En estos momentos se realiza la extracción de la segunda persona, también una mujer. Se le lleva a una zona segura, se le valora y se traslada en condición estable al centro médico”, informó el departamento de prensa de La Cruz Roja.

Los hechos se dieron cerca de túnel del Zurquí en Ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El accidente ocurrió este sábado pasadas las 3 de la tarde, cuando un carro en el que viajaban dos personas cayó al guindo, a unos 8 kilómetros del túnel de Zurquí.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y las causas que provocaron el accidente.