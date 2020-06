“Ese día mi mamá andaba en la frontera con Panamá, mi papá estaba trabajando, entonces me quedé con mi hermana mayor, yo estaba en un coro y tenía que ir a cantar a la cárcel de mujeres, era para una actividad navideña, yo agarré la bici y me fui, mi hermana me decía que no me fuera, pero yo no le hice caso, como a los 150 metros vi a un amigo que me dijo que le prestara la bici y yo tampoco me detuve, él me llamó”, recordó.