Accidentes de tránsito dejaron cuatro heridos en las últimas horas

Cuatro personas tuvieron que ser llevadas de emergencia a distintos centros médicos del país tras verse involucradas en accidentes de tránsito que las dejaron heridas.

Según el reporte de la Cruz Roja, el primero de los hechos ocurrió a eso de las 6:13 p.m. de este jueves en Matama de Limón, donde se dio un choque entre un carro y una motocicleta.

En el sitio dos personas resultaron heridas, una fue trasladada en un carro particular y la otra fue atendida y trasladada por la Cruz Roja al hospital de Limón.

Todos los accidente ocurrieron la noche del jueves. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja

A las 10:10 p.m. ocurrió otro accidente de tránsito, esta vez en Tempate, en Santa Cruz de Guanacaste, lugar donde un hombre resultó herido de gravedad tras perder el control de su moto. El herido fue llevado en condición crítica a la clínica de Santa Cruz.

El último accidente de gravedad registrado por la Benemérita sucedió a las 10:45 p.m. en Curridabat, San José, cuando un carro y una moto chocaron entre sí. Producto de la colisión una mujer resultó herida de gravedad y tuvo que ser llevada en condición crítica al hospital de Cartago.