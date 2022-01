Acusado con covid e incapacidad de jueza frenan juicio por homicidio de mujer

Paula Vado Paula Vado fue asesinada cuando regresaba a su casa en Pacayas de Alvarado, en Cartago. Foto Archivo.

Marcela Vado se llevó una amarga sorpresa este lunes al presentarse a los Tribunales de Cartago porque descubrió que el juicio por el homicidio de su hermana Paula fue suspendido en vista de que el acusado cuenta con una orden sanitaria por covid-19 y una de las juezas está incapacitada.

“Tenía mucho miedo de venir al juicio y encontrarme con él, pero más bien me llevé la sorpresa de que no iniciaría. Mi mamá me llamó muy preocupada, sollozando, para ver si ya había declarado; ella está con temor y todo esto sicológicamente es muy cansado para mí y para mi familia”, dijo Marcela.

Paula Vado Calvo, de 36 años, fue asesinada el 20 de febrero del 2021 en Pacayas de Alvarado, Cartago, cuando regresaba a su casa junto a su hermana. En el camino fueron interceptadas por dos hombres y en medio de una disputa, uno de ellos apuñaló a Paula.



— "Yo no lo perdono, eso le toca a Dios. A él lo van a visitar a la cárcel, a mi hermana la visito en una tumba", dijo Marcela Vado, hermana de la víctima.

Además de la suspensión del juicio que debía arrancar este lunes contra un hombre apellidado Brenes Solano, otra situación que preocupa a Marcela.

El otro acusado, apellidado Moya Abarca, se encuentra en fuga pese a que había sido detenido en diciembre por otra causa.

Suspenden juicio por homicidio de Paula Vado. Foto Keyna Calderón. Marcela, hermana de Paula, fue hasta los tribunales de Cartago solo para llevarse la amarga sorpresa de que el juicio fue suspendido. Foto Keyna Calderón.

“Uno no está tranquilo porque el otro (Moya) anda en fuga y un día yo lo vi en Pacayas. Tengo entendido que algunos de los testigos han recibido amenazas”, añadió.

La suspensión del juicio también causó molestia en Angie Arce, abogada de la familia Vado y quien dijo que el tribunal debió notificarles desde antes que el proceso no empezaría.

“Habría sido muy considerado con la víctima que avisaran con anticipación que el imputado no iba asistir, porque emocionalmente es muy desgastante”, dijo.

Marcela comentó que la fiscal del caso ha hablado con ella sobre la posibilidad de que acepte un proceso abreviado, es decir, que los acusados reconozcan su culpa y sean condenados sin necesidad de un juicio, pero ella aún no está muy convencida.

“De aceptar eso, lo que pido es mínimo veinte años de prisión”, añadió.

Trascendió que la orden sanitaria de Brenes finaliza el 25 de enero, el tribunal tendrá que definir una nueva fecha para el juicio.