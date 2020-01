“Desde el primer día me he mantenido con la verdad, todas las preguntas que me han hecho las he contestado. Yo entiendo el dolor de los familiares y amigas de Andrea, el dolor de perder a un familiar cercano yo no lo había experimentado hasta que perdí a mi esposa. Es un dolor enorme, un dolor que despedaza el corazón, me veo muy fuerte por fuera, pero el mismo proceso de estar encarcelado, los lugares que he visto y lo que he vivido, me han hecho fuerte”, dijo Brenes.