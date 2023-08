Acusado de participar en muerte de Marco Calzada le habló directo a los papás del joven asesinado

Solo uno de los hermanos Rojas López acusados de participar en el homicidio del universitario Marco Calzada Valverde volvió a ver a los padres del joven y les dio el pésame a un año y un mes del brutal homicidio.

Se trata del hermano mayor, el joven de 22 años, quien además les expresó tener la consciencia tranquila porque según él, el daño que le hicieron a Marco no era algo que él quería que pasara, también les manifestó su temor de volver a la cárcel porque ya ha estado en prisión preventiva.

Él se refirió a ellos luego de que Mario Calzada, papá de Marco, les cuestionó el por qué no los volvían a ver a los ojos y les manifestaran algo, este padre también les dijo que rezaban por ellos para que tuvieran una conversión hacia Dios.

“Mirándolos de frente a los ojos, porque soy un ser humano y cometo errores(...) Este (...) Tengo claro muchas cosas en mi vida y sí quiero aclarar algo, bueno primero que todo les voy a dar el pésame porque sinceramente en mi consciencia quedaron muchas cosas, he aprendido muchas cosas durante este proceso, además llegué a un momento donde vi a una persona fallecida y no vi nombres, perdón por lo que voy a decir pero no vi ningún título, solo vi a una persona fallecida, que me dolió en el alma, tal vez no pude hacer más y se me reprocha”, les dijo el acusado de 22 años al finalizar todo el proceso judicial.

Rojas López dijo tener claro los delitos que se le acusan y el temor de saber que puede ir a la cárcel.

“Mi consciencia está tranquila porque esto que se me acusa es algo demasiado grave, me duele y me va a seguir doliendo porque falleció una persona, lo que he podido escuchar, era trabajador, tenía sus sueños, quería ahorrar para comprar un carrito, yo he trabajado en mi vida, he querido ahorrar no para comprar un carrito, sino para comprar una moto”, manifestó.

Los papás de Marco Calzada escucharon con atención a los hermanos sospechosos de participar en el homicidio de su hijo. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Muchas personas lo juzgan

Señaló que ha visto cómo las personas lo juzgan sin saber quién es él y reconoció la labor que la mamá de él ha tenido en sus vidas, siendo una madre soltera, la describió como una mujer esforzada por ellos.

“Me dolió mucho porque mucha gente juzga a las personas, a los jóvenes y no saben qué pasan, ¡es duro, estar preso es muy duro, no se lo deseo a nadie nunca!”.

“Ahorita tengo esto aquí (mostró su tobillera) y lo he cumplido día con día porque sé en mi consciencia, mirándolos a los ojos a usted, más que todo a usted doña Gabriela (mamá de Marco) yo quiero referir algo porque en mis 22 años de edad a mí me ha criado solamente mi mamá, no tuve figura paterna, ella ha luchado por mí, ella trabaja, ha dado todo por nosotros, somos tres hermanos y la verdad me duele mucho”, expresó, en ese momento la mamá de los acusados lloraba al escuchar a su hijo.

“Estoy consciente de lo que se me culpa, he estado consciente de todo desde el primer día que me han estado juzgando y que puedo quedar condenado lamentablemente por algo que yo no quería, yo no quería, pero así es la vida lastimosamente”, señaló.

Los papás de Marco siempre se han sostenido de las manos durante el juicio y sino están sosteniendo una cruz y un rosario. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Agregó que le dolía ver a su hermano de 20 años estar preso.

“Me critican, me juzgan, no conocen mi vida, no conocen el tipo de persona que soy, me duele mucho, la verdad sí me duele demasiado que mi hermano esté pasando por eso, porque ya yo lo sentí, ya viví esa parte de estar privado de libertad. No saben como me duele todo esto”, señaló.

Rojas López, de 20 años, está preso y su hermano de 22 años le dijo a los padres de Marco Calzada que le duele verlo ahí. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

También expresó su molestia de haber pasado por varios trabajos y de los cuales lo han echado, además de que siempre quiso colaborar con las autoridades tras el homicidio de Marco. No obstante, para el OIJ, y la Fiscalía este joven le mintió a las autoridades desde el primer momento, al dar información falsa de lo ocurrido, ahora serán los jueces los que analicen todos los testimonios, las pruebas documentales y de videos y den el veredicto el próximo martes 15 de agosto, a las 8 a.m. el Día de las Madres.

A Marco lo asesinaron el 2 de julio del 2022 en las cercanías del barrio Chino en San José, cuando regresaba de celebrar su cumpleaños junto a sus amigos, él cumplía el 28 de junio. Marco era misionero en Los Guido de Desamparados y siempre se preocupaba por los más necesitados.

El próximo Día de la Madre dos de ellas escucharán el veredicto por sus hijos.