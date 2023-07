Acusados de matar a Marco Calzada se burlaron de la agonía del universitario y engañaron a la Policía

De una manera fría y burlista, fue como ocurrió el crimen del universitario Marco Calzada Valverde, por parte de los sospechosos, quienes, además, mostraron sangre fría al permanecer en el lugar y engañar a la Policía.

A esa conclusión llegó el investigador judicial Eddy Arturo Ulate, quien lo detalló como testigo en el juicio que se lleva a cabo por este homicidio.

Para Ulate no hay duda que los hermanos Rojas López, junto a otros tres menores de edad, orquestaron el plan de asalto y la muerte del joven, de 19 años.

Los hermanos Rojas López junto a otro de los menores, se quedaron en la escena del crimen luego de que se percataron que había cámaras de seguridad que los había detectado. Según el investigador, en ese momento los sospechosos dijeron que eran testigos del caso, cuando más bien se trataba de los supuestos criminales.

Para Ulate, los hermanos Rojas López, de 20 y 22 años, intentaron burlarse de la Policía Judicial al engañarlos haciéndose pasar por testigos del crimen.

“En mis cortos 17 años de carrera es el primer caso que veo tanto compromiso para haberse quedado (se refiere a los sospechosos), dar el testimonio a la Policía Judicial, claramente lograron temporalmente engañar a la Policía tanto a la administrativa como al equipo de investigadores”, expresó.

El investigador Eddy Ulate analizó las cámaras y el comportamiento de los sospechosos del crimen de Marco Calzada. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Las autoridades determinaron que los hermanos tuvieron participación, luego de analizar las cámaras de seguridad.

“Se ve claramente que todos participaron y cómo se concluye la atrocidad, ya que todos, en conjunto, vienen y establecen una estrategia para generar impunidad”, señaló en su testimonio.

La banda intentó culpar del homicidio al de menos edad de la agrupación, al parecer con el fin de que le dieran una sentencia baja.

“Logran acomodar todo para responsabilizar a SR (iniciales del nombre de un menor de edad), siempre en busca del mínimo daño en el tema de reproche penal, para mí es sorprendente. Además, la frivolidad que mostraron cuando Marco fallecía desangrándose (se quedaron viéndolo), y la manera meticulosa de mentirle a la Policía. Luego se vanaglorian con el conductor de Didi, al que le dicen que ellos se tuvieron que quedar, que el OIJ se creyó las mentiras, como se mofaron de la manera en la que Marco Calzada estaba agonizando en el sitio”, manifestó el investigador, como parte de sus conclusiones en este hecho de violencia.

Marco Calzada Valverde, de 19 años, universitario asesinado para robarle el celular, su cuerpo apareció en el barrio Chino, San José. Foto: Tomadas de redes sociales

El investigador explicó que lograron concluir que las cinco personas concretaron un asalto que terminó con homicidio.

“Para mí como investigador, no me queda duda de que todo fue orquestado, no fue un caso fortuito”, manifestó.

También expresó que analizaron la llamada al 911 para alertar del ataque contra Marco Calzada y ninguna fue hecha por ellos, sino por terceras personas.

“Queda claro la función, los roles que hicieron cada uno”, señaló.