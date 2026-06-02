Adiós a las encomiendas diarias en las cárceles: Ministerio de Justicia impone nuevas restricciones

Los privados de libertad en Costa Rica ya no recibirán alimentos cualquier día de la semana ni en las cantidades que se permitían hasta ahora.

Así lo anunció la noche de este lunes 1 de junio el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien ordenó restringir el ingreso de comida a los centros penitenciarios del país.

Según explicó el jerarca, a partir de ahora únicamente se permitirá el ingreso de un máximo de dos tazas de comida y solo durante los días de visita, bajo estrictos controles de seguridad.

Los privados de libertad ya no podrán recibir encomiendas con alimentos todos los días. Foto: Ilustrativa

Aguilar justificó la decisión al señalar que entre enero y mayo de este año ingresaron 158.000 encomiendas a las cárceles del país.

De acuerdo con el ministro, la revisión de estos paquetes consume diariamente hasta 200 oficiales penitenciarios, recursos humanos que podrían destinarse a labores de vigilancia y seguridad.

Reos no recibirán encomiendas todos los días

También restringirán ropa y otros artículos

El ministro indicó que la medida no se limita únicamente a la comida.

Según explicó, también se restringirá el ingreso de ropa y otros artículos que, a criterio de las autoridades, generan desorden, hacinamiento e insalubridad dentro de los centros penales.

Aguilar afirmó que estos paquetes son utilizados en muchos casos para intentar introducir droga a las cárceles.

El jerarca también aseguró que algunos privados de libertad continúan comercializando comida y ropa de manera ilegal dentro de los centros penitenciarios.

“No es posible que se desperdicie alimentación que ya está pagada por el Estado con los recursos de todos ustedes, los costarricenses. Quien permanece en una celda no debe vivir como si fuera un hotel, sino que debe cumplir con su pena”, expresó el ministro.

Finalmente, el jerarca aseguró que las nuevas disposiciones forman parte de una estrategia para reforzar el control dentro de las cárceles.