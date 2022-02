Adolescente de 13 años va a cumplir cuatro días desaparecido

Los familiares de Jefferson Isaac Bogantes Castro, de 13 años, están desesperados por encontrarlo, ya que la última vez que lo vieron fue el miércoles 9 de febrero anterior.

Ivannia Castro, mamá del adolescente, denunció la desaparición en el OIJ y pide ayuda para dar con su paradero.

Lo último que saben es que él salió de la casa y luego le habría pedido una bici prestada a un vecino.

“Estábamos en la casa, en Nueva Cinchona de Sarapiquí, él me pidió permiso para ir donde un amiguito aquí no más, cerca, le dije que estaba bien. Luego en hora de almuerzo él regresó y le dije: ‘Ok, ya no tienes más tiempo para salir, vamos a almorzar’, él solo me dijo: ‘Ahorita mami’, pensé que se había ido para el cuarto y seguí en lo mío, luego le pregunté a mi hijo, el pequeño, por Jefferson y me dijo: ‘Mami, se fue’”.

Si usted ve a Jefferson Isaac Bogantes Castro, de 13 años, llame al 800-8000-645 del OIJ. Foto: Entregada por Ivannia Castro

Eso se habría dado cerca de la 1 p.m., media hora después un amiguito del adolescente fue a la casa para decirle a doña Ivannia que Jefferson le había pedido la bicicleta para ir a San Miguel de Sarapiquí.

“Tengo familia en Cristo Rey y los llamé para ver si él había llegado ahí, pero me dijeron que no. El jueves fui a la casa de unos amigos de él y me dijeron que la noche del miércoles durmió en esa casa, pero que se había ido en la mañana”, mencionó.

El muchacho va para sexto grado y no es normal que se vaya de la casa, si usted lo ha visto llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.