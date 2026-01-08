Adolescente desaparecida tras volcarse lancha acababa de graduarse del colegio

Una adolescente de apellido Rojas, de 16 años, que recientemente se había graduado del colegio es la persona que permanece desaparecida en Los Mogos, en Osa, zona sur de Costa Rica.

Así lo confirmó Andreína Rosales, familiar de la muchacha.

“Este año que acaba de pasar se había graduado de noveno grado, junto a mi hija”, expresó Rosales.

La Cruz Roja confirmó que desde las 6:40 a. m. de este jueves 8 de enero reanudaron la búsqueda.

Baqueanos, Cruz Roja y un tour operadora reanudaron la búsqueda de la adolescente de 16 años, a tempranas horas de este jueves. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

“Se mantiene una ambulancia básica, con ocho cruzrojistas, así como con tour operadores de Puerto Jiménez”, señaló Jeremy Poveda, de la oficina de prensa de la benemérita.

La jovencita y su familia son vecinos de El Progreso de Cajón de Buenos Aires, también de la zona sur, y se encontraban de paseo en Los Mogos visitando a otros familiares.

En la embarcación viajaban Marielos Gómez, de 54 años; Judith Rojas, de 37 años, y otro adolescente de 14 años; son la abuela, mamá y hermano de la adolescente desaparecida. También iba Grace Rojas y su hijo de 5 años, se trata de la tía y primo de la jovencita.

Estas cinco personas sobrevivieron; sin embargo, el golpe emocional por lo ocurrido los tiene devastados.

La tragedia ocurrió la tarde del martes 6 de enero. En medio de la emergencia, una mujer logró enviar un audio por WhatsApp a familiares, en el que solicitaba ayuda urgente, al indicar que la lancha presentaba problemas y que se estaba hundiendo.

“Vengan, tenemos problemas, nos estamos hundiendo”, dice el supuesto mensaje.

Varios primos de los afectados llegaron en lachas para ayudarlos.

Steven Umaña, Coordinador Operativo Regional, aseguró que ellos rescataron a cinco personas y las trasladaron al hospital en condición urgente.

Las labores de búsqueda continúan en la zona, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, cruzrojistas y vecinos mantienen la búsqueda de la menor.

Los rescatistas buscan a la joven de 16 años . Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

Cuatro personas ahogadas en este 2026

La primera tragedia ocurrió el 1 de enero, cuando murió una jovencita de 12 años en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela.

En la laguna de Río Cuarto de Alajuela también murió un hombre, quien entró al agua y no salió. El accidente ocurrió igualmente el 1 de enero y su cuerpo fue encontrado hasta el día siguiente.

El viernes 2 de enero ocurrió una tragedia en playa Moín, Limón. Ahí murió Rogelio Raúl Tathum, luego de salvar a una muchachita de 12 años y a una niña de 7 años, a quienes veía como hijas propias.

Ese mismo día se registró otra fatalidad en el río Reventazón, en Siquirres. El río arrastró a dos hombres; uno fue rescatado con vida y el otro, de 32 años, falleció. Su cuerpo fue hallado cinco días después, este martes 6 de enero.