Adolescente muere en choque entre moto y carro frente a escuela

Un menor, de entre 13 y 15 años, murió la mañana de este miércoles tras un accidente de tránsito en Los Chiles, zona norte del país.

Según informó el cruzrojista Gabriel Quirós, la alerta ingresó a través del sistema de emergencias 9-1-1, por una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.

El accidente ocurrió específicamente frente a la escuela de San José del Amparo, donde fue despachada una ambulancia para atender la situación.

El muchacho falleció en el sitio del accidente. (Silvia Coto)

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron al menor; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Por ahora no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Las autoridades judiciales realizarán el levantamiento del cuerpo e iniciarán la investigación para esclarecer lo sucedido.