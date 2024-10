Adulto mayor al que mataron a golpes mientras trabajaba había aceptado el puesto solo por una razón

Álvaro Umaña Segura, de 71 años, es el guarda al que mataron a golpes en una construcción en La Reseda, en El Roble de Puntarenas.

Él había aceptado ese trabajo hace tan solo cuatro días y le ilusionaba que con el dinero que se iba a ganar se podría comprar una bicicleta, que era lo que más anhelaba, quería que esta tuviera una canasta para llevar un parlante que siempre andaba a donde fuera, pues amaba andar escuchando música.

Álvaro Umaña Segura, de 71 años, murió al ser golpeado cuando trabajaba. Foto: Tomada de redes sociales

Aliky Johanna Umaña, única hija de Álvaro, le dijo a La Teja que la última vez que vio a su papá fue el sábado 5 de octubre anterior, cuando le llevó una repostería y le contó ilusionado sobre el trabajo que había aceptado.

“Era una persona alegre, siempre andaba con un parlantito, el sábado en la mañana llegó a la casa, me llevó unos cachitos y me dijo que estaba feliz porque había encontrado ese trabajo, que no iba a pasar aburrido y así se iba a ganar algo, él tenía una pensión pequeña y no alcanzaba para mucho.

“Estaba feliz, decía que quería recoger una plata para comprar una bicicleta que tuviera una canasta, seguro para poner el parlante, y después de comprarla decía que no iría a trabajar más. Él después me comentó que se iba porque tenía que descansar para ir a trabajar en la noche y se fue”, expresó la hija.

Agregó que su papá tenía pocos días de haber iniciado el trabajo, y no imaginaron que ese puesto resultaría tan peligro.

“Ahí había solo materiales de construcción y pensaba: ‘¿Quién le va hacer tiro a eso’, como dicen, yo lo vacilaba y le dije: ‘¡Ay pa, vas de guachimán dormilón!’, y él me respondía que tranquila, que no había nada de mucho valor ahí. Uno cree que la gente siempre busca plata, armas, joyas y como me dijo que era solo por unos días, estaba tranquila, él entró ahí solo para que lo mataran”, manifestó la hija.

Ella supo que se robaron materiales de construcción y herramientas, las cuales fueron encontradas por la Policía Judicial.

El homicidio ocurrió entre las 3:30 a.m. y las 4 a.m. de este domingo 6 de octubre.

El OIJ de Puntarenas confirmó que a las 10 p.m. de este domingo allanaron una casa en el Chagüite de El Roble de Puntarenas, en el corredor de la vivienda encontraron artículos robados como lámparas reflectoras, herramientas y cuatro palas que estaban en la propiedad en la que trabajaba Umaña.

Álvaro Umaña, de 71 años, aceptó trabajar solo para no pasar aburrido y porque quería comprarse una bicicleta. Foto: Tomada de Noti Oro 2.0

Papá entregó a hijo

Luego del allanamiento, al OIJ le informaron que un padre de familia entregó a las autoridades de Fuerza Pública a su hijo, un adolescente de 17 años, al considerar que es sospechoso de participar en el homicidio del guarda.

José Francisco Cordero, jefe policial en Puntarenas, confirmó que de una vez detuvieron al muchacho y coordinaron con el OIJ.

“Se acerca a la delegación de Esparza el padre de un menor que indica que, al parecer, este figura como sospechoso en la situación presentada en el sector de La Reseda en horas de la madrugada.

“Importante que de acuerdo con lo que manifiesta el padre, él viene a hacer entrega del menor y ponerlo a la orden de la autoridades judicial correspondiente para que se realice el respectivo trámite por el caso”, detalló Cordero.

En este ataque sobrevivió otro hombre de 60 años, compañero de trabajo de Umaña, los guardas custodiaban la propiedad en donde se construirá el nuevo estadio de la localidad.