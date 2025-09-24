Sucesos

Aeropuerto Juan Santamaría reanuda operaciones tras falla en el radar

Las autoridades informaron a los pasajeros que el sistema de radar ya funciona y los vuelos se irán reanudando

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Tras varias horas de incertidumbre y retrasos, las autoridades del aeropuerto Juan Santamaría anunciaron a los pasajeros que el radar del aeropuerto ya está funcionando, lo que permitirá reanudar las salidas y llegadas de vuelos nacionales e internacionales.

Falla aeropuerto
Una falla en el radar obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría y en el de Liberia. (Jose Cordero/La Nación)

La falla en el radar había dejado a cientos de pasajeros varados en las salas de espera, generando retrasos prolongados y cancelaciones de vuelos.

Entre los afectados se encontraba una pareja de costarricenses que regresaba desde México y cuyos vuelos se habían postergado varias veces, así como una persona de apellido Marín, que esperaba poder viajar a Panamá y llevaba más de siete horas en el aeropuerto.

Con la reactivación del radar, las autoridades indicaron que los vuelos comenzarán a despegar y aterrizar progresivamente, priorizando aquellos que habían sido reprogramados o cancelados por la falla.

Sin embargo, recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las puertas de embarque.

Más de 3.000 personas se vieron afectadas y 23 vuelos comerciales

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
radaraeropuerto juan santamaríavuelosfallas radarvuelos retrasados
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.