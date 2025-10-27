Sucesos

Afectación indirecta del huracán Melissa deja un menor de edad en estado crítico y 64 incidentes por lluvias

La influencia indirecta del huracán Melissa generó 64 incidentes en distintas zonas del Pacífico

Por Hillary Chinchilla Marín

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Cruz Roja Costarricense reportaron múltiples incidentes producto de la influencia indirecta del huracán Melissa, que ha causado intensas lluvias e inundaciones en el Pacífico Sur y Central.

En total, la CNE informó sobre 64 incidentes en las provincias de Puntarenas y Guanacaste, siendo los cantones más afectados Puerto Jiménez, Osa, Garabito y Santa Cruz.

Puerto Jiménez: menor en condición crítica y habilitan albergue

De acuerdo con el sistema de emergencias 9-1-1, en Puerto Jiménez, Puntarenas, se registraron múltiples afectaciones que requirieron la movilización de tres ambulancias básicas y varios paramédicos de la Cruz Roja.

Durante una reunión con la Comisión Municipal de Emergencias, se habilitó un albergue temporal para resguardar a las familias afectadas por las lluvias.

Entre los casos atendidos, un menor de edad resultó en condición crítica y una mujer fue asistida en su vivienda. Ambos fueron trasladados al centro médico más cercano.

La Cruz Roja recordó a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, quebradas o ríos crecidos, y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Osa, Garabito y Santa Cruz también afectados

La Cruz Roja trasladó a un menor en condición crítica tras las inundaciones en Puerto Jiménez (Fines ilustrativos) (Cruz Roja/Cruz Roja)

El Comité Municipal de Emergencias de Osa detalló afectaciones en comunidades de Sierpe y Drake, como San Juan, La Bonita, Sábalo, Rancho Quemado, Banegas y Las Minas, debido al desbordamiento de los ríos Sábalo, Claro, Riyito, Banegas, Chocuaco y San Juan.

En Garabito, se reportaron problemas en el alcantarillado en Jacó, Herradura, Paquera y Lepanto, que provocaron inundaciones.

Por su parte, en Santa Cruz, 12 reportes por inundación se presentaron en El Llano, Bejuco de Tempate, Tamarindo y Villarreal, principalmente por el desbordamiento de la quebrada El Llano y la saturación de los sistemas pluviales.

Autoridades en vigilancia permanente

Los Comités Municipales y Comunales de Emergencia se mantienen vigilantes ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevos desbordamientos o deslizamientos.

La CNE mantiene coordinación con la Cruz Roja y otras instituciones para atender a las comunidades afectadas y evitar mayores daños.

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja
La CNE reportó 64 incidentes relacionados con la influencia del huracán Melissa. (Cruz Roja/Cruz Roja)
