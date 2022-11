Afectada por inundaciones en Cartago: “Perdí mi casa pero se salvaron mi hija y sus gemelitas”

Alejandra Escobar contó que la inundación la dejó sin nada. Foto Silvia Coto.

“¡Mami se salió el río, ayúdeme a salir!“, le dijo Jennifer a su madre Alejandra Escobar, quien no estaba en la casa, pues andaba con su madre -que tiene cáncer terminal- en una cita en el Hospital Max Peralta, en Cartago.

Doña Alejandra asegura que en ese momento la desesperación se adueñó de ella pues su hija Jennifer no estaba sola sino con sus dos bebés de tres meses, Amber y Alana, en su vivienda en Islita, en La Lima de Cartago.

“Ella nos decía que el agua subió, que no podía salir. Yo trataba de estar tranquila por mi mamá y ella nos llamaba y nos decía ¡sáqueme de aquí!”, recordó doña Alejandra, quien no podía contener el llanto.

A cómo pudo, se subió en un carro de servicio de plataforma que la dejó a 800 metros de la casa pues la inundación no dejó que el vehículo avanzara más.

“Mi hija ya no me contestaba, yo corría por la pista con el agua que me llegaba a la cintura y solo le suplicaba a Dios que alguien las ayudara. Mis hijos de 10 y 12 años estaban en la escuela y también estaba inundada y la estaban evacuando, yo logré llegar a la plaza y me dijeron que mi hija y mis nietas estaban a salvo. A las bebitas las envolvieron en un paño y se las llevaron a un lugar seguro”, dijo la afectada.

El agua causó estragos a su paso. Foto Silvia Coto.

Después de poner a salvo a sus bebés, Jennifer se acordó de sus hermanitos y luchó por llegar a la escuela y recogerlos, para que su mamá estuviera tranquila. Las maestras fueron las heroínas al logran sacar a los niños en medio de calles convertidas en ríos.

“Cuando logré llegar cerca de la plaza, como a 500 metros, mi hijo me dijo ‘mamá deje ir la casa’ y me abrazó por detrás”, narró Alejandra.

Poco después logró llegar hasta su vivienda, pero el agua, el barro y unos troncos enormes se habían adueñado de todo lo que con tanto sacrificio levantaron en siete años y medio de vivir ahí.

“Perdí mi casa pero se salvaron mi hija y sus gemelitas, ¿que más le puedo pedir a Dios? ¿Qué haría ahorita sin alguna de ellas? Las bebés nacieron de seis meses y medio y estuvieron muy malitas en la unidad de cuidados intensivos, tuvimos mucho miedo de que no sobrevivieran y ayer ese miedo volvió, pero gracias a Dios las tenemos y están bien”, dijo.

Doña Alejandra vive en una de las cuatro casas que la Municipalidad de Cartago indicó quedaron inhabitables.

“Estamos limpiando a ver qué sirve y pidiéndole a Dios que nos ayude para que no se repita lo que ocurrió ayer”, dijo.

Ellas perdieron todo, las cositas de las bebés quedaron aterradas en el lodo. Si usted quiere ayudar a esta familia puede llamar al 6083-6978.