Afectada por inundaciones en Desamparados: “Tenemos miedo de las lluvias que faltan”

En casa de Fabiola perdieron todo lo que tenían. Fotos: Silvia Coto (Silvia Coto)

Fabiola Gómez y su familia resultaron afectados por la cabeza de agua que inundó decenas de viviendas en Desamparados, Aserrí y Alajuelita, ella asegura que ahora tratan de salir adelante pero con mucho temor.

Esta joven es vecina de calle Areneros en San Rafael Abajo de Desamparados y asegura que cuando se dio la emergencia estaba en Turrialba, por lo que su desesperación fue por volver para estar con su mamá y sus hermanos.

“Ellos me avisan y yo busco como venirme, pero los videos eran terribles, se veía como todo flotaba, el agua aquí donde nosotros vivimos subió poco más de un metro y medio pero en las casas que están más cerca del río fue mucho más. En la noche cuando logré llegar, el barro en toda la calle cuando uno caminaba le llegaba a la rodilla”, dijo la joven.

Ella asegura que las horas desde el viernes han sido una eternidad para poder limpiar, pues por más que le ponen bonito durante el día y muchos voluntarios les ayudan el barro no cede, salen cualquier cantidad de vagonetas durante todo el día.

La maquinaria lleva desde el viernes de estar breteando en sacar barro y todo lo que el agua daño. (Silvia Coto)

“A nosotros todo se nos dañó, pero ahora tenemos miedo a las lluvias que faltan, el mes de octubre es demasiado lluvioso, nos da mucho miedo que nos digan que está lloviendo fuerte en Aserrí porque sabemos que todo viene para abajo, el río todavía está crecido y en las comunidades que están afectadas han limpiado pero si llueve muy fuerte tenemos temor de lo que pueda pasar”, dijo la joven quien ayuda en su vivienda a repartir alimentos que algunas personas les llevan.

Fabiola asegura que en las noches los oficiales de la Fuerza Pública han estado yendo a revisar con focos los alrededores del río.

Hace 15 años esta comunidad también enfrentó a la naturaleza pero el impacto es menor. (Silvia Coto)

“Nosotros no tenemos a donde ir, el presidente (Rodrigo Chaves) dijo que no podemos vivir aquí pero no tenemos otra opción, estamos muy angustiados”, dijo.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) se encuentra realizando esta semana la valoración de los lugares afectados.

En esta comunidad 70 familias son las afectadas, si desea ayudar en el supermercado La Nacional en San Rafael Abajo de Desamparados están recogiendo víveres.