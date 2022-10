Afectada por las lluvias: “Perdí todo lo que tenía y me quedé sin trabajo”

Doña Kattia Montoya está muy triste, pues las lluvias del pasado 14 de octubre no solo le arrebataron todo lo que tenía y dañaron su casa, sino que incluso se quedó sin trabajo.

Doña Kattia perdió todo y se quedó sin trabajo. Fotos: Cortesía (Cortesía)

Ella es una de las vecinas de La Tabla en San Rafael Abajo en Desamparados que prácticamente tuvieron que huir de sus casas, cuando el río Cañas y el río Jorco tomaron posesión de ese barrio.

“Mi casa quedó dañada, perdí todo lo que tenía, los colchones, las camas, electrodomésticos, muebles... ¡Todo se perdió! Yo vivo con mis hijos de 17 y 14 años”, dijo.

Ella nos contó que el día de la emergencia, una vecina le dijo que se iba a salir el río por lo que ella corrió para salvar al perro y al gato, y le avisó a su madre -que vive a la par-. Ella pensó que el río les iba a dar tregua, pero en cuestión de segundos escuchó a su hija que le gritó: “mami, se salió el río, se salió”.

“Era como una película de terror, una cabeza de agua entró por detrás y por el frente de la casa, el agua nos llegó al ombligo y apenas pudimos salir. Perdí todo lo que tenía y me quedé sin trabajo”, contó Montoya.

Doña Kattia se gana la vida cuidando a niños de su misma comunidad, sin embargo, por la emergencia, los pequeños y sus familias se quedaron sin nada y desde ese momento perdió esa entradita de dinero.

La vivienda sufrió daños de consideración. Foto: Cortesía (Cortesía)

La mujer asegura que va tener que volver a su casita. (Cortesía)

Ella nos contó que aunque les han ofrecido quedarse en un albergue, ella se ha quedado con su mamá en unos apartamentos, pero ya limpió su casa para volver. Además señaló que cada vez que va al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para solicitar ayuda, le indican que no hay sistema.

Un policía sería el que atropelló a dos oficiales en Buenos Aires

“Ellos dan tres meses de alquiler pero después ¿qué hace uno? ¿Para dónde se va? ¡Más sin trabajo! Donde nos quedamos nos cobran ¢130 mil y no le he podido pagar a la señora, la única opción que uno tiene a veces es volver, aunque no quiera”, dijo.

Ella nos contó que muchos de sus vecinos están en las mismas, pensando en regresar aunque sus vidas estén en riesgo en ese sitio.

Si usted quiere ayudarle a está afectada la puede contactar al teléfono 8853-6903.