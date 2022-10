Afectada por lluvias en Desamparados: “Todo lo que teníamos se perdió”

Doña Ana Badilla ayer limpiaba su vivienda. Fotos: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Doña Ana Badila y su familia perdieron todas sus pertenencias por las lluvias que golpearon el jueves y viernes la comunidad de Cucubres en Calle Fallas de Desamparados.

Este sábado nos la encontramos limpiando la casita que desde hace 12 años alquila.

Ella nos contó que el jueves todo se inundó, pero el viernes fue un mar lo que pasó por su vivienda, situada a 25 metros de la plaza.

“Todo lo que teníamos se perdió; los electrodomesticos, sillones, camas, lo que se salvó el jueves, el viernes no tuvimos esa suerte”, dijo.

Badilla aseguró que los personeros de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la contactaron el viernes para llevarle comida y colchones, pero este sábado esperó todo el día a que llegaran y nunca aparecieron.

Esta afectada se ha tenido que quedar en casa de su hija, cerquita de donde ocurrió la emergencia, pues asegura que es tanto el barro que no han podido terminar de limpiar.

“Este sábado ha llovido poquito y esperamos que siga así. Ya vinieron y lavaron la calle, pero eso no soluciona nada; lo que necesitamos es que el puente del río tenga más altura”, explicó doña Ana.

Si usted quiere ayudar a esta mujer y su familia puede llamar al teléfono 8796-3078.

Aerrí los vecinos también limpiaron las cercanías del río. Fotos: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El barro tiene inundadas varias comunidades todavía. Fotos: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó la mañana de este sábado 15 de octubre que, en las últimas 24 horas se reportaron 282 emergencias por las lluvias.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, indicó que la mayoría de las emergencias se presentaron en Desamparados y en la Zona Sur, en Golfito y Coto Brus.

Hay 325 personas en siete albergues y los Comités Locales de Emergencias se encuentran en alerta, porque este sábado en la tarde está pasando la onda tropical #43.

Más de 30 jefes de familia estuvieron toda la noche del viernes y madrugada del sábado en vela para cuidar lo poquito que les dejó la emergencia vivida por las lluvias del viernes en La Tabla, en San Rafael Abajo de Desamparados.

“Lo poquito que nos quedó nos tocó cuidarlo, porque algunas cosas se pueden salvar, pero en la noche no las podíamos sacar. Vamos a ver si hoy en el transcurso del día podemos hacer viaje. Dicen que ya no nos podemos quedar aquí y, sinceramente, no sé que voy a hacer, nos quedamos cuidando porque a veces no hay emergencias y se dan robos, ahora dejando todo solo llega uno y no hay nada”, dijo José Martínez, uno de los afectados.

Una patrulla de la Fuerza Pública acompañó a los damnificados y veló porque las familias no se metieran en sus casas de nuevo. Esa velada se podría repetir la noche y madrugada de este sábado.

En esa comunidad el río Jorco y el río Cañas hicieron de las suyas; la comunidad se inundó, tres casas colapsaron y otras resultaron con daños, pues la fuerza del agua se les llevó las paredes. Otras están guindado.

Lisandro Porras, líder comunal de San Rafael Abajo, aseguró que en La Tabla hay 222 personas que perdieron todo.

En La Tabla algunos jefes de hogar vigilan sus casas para evitar saqueos. Foto: Lisandro Porras.

“La Tabla quedó devastada, la emergencia fue más grande que días atrás. Hoy vamos a hacer un recorrido por los ríos; de momento, le estamos garantizando la alimentación a todos”, dijo Porras.

Si usted quiere ayudar a estas familias la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo está recogiendo ropa, alimentos, artículos de higiene, pañales, cobijas y paños en el salón comunal Ciudadela Fuentes Martínez en Barrio Valencia, en San Rafael Abajo.