Afectado por incendio en la León XIII “Se me quemó la platita del alquiler y de la comida”

Don Jerry está muy triste porque el fuego le arrebató lo poquito que tenía.

Don Jerry García Rivera es uno de los afectados por el incendio en la León XIII, en Tibás, él vivía en una cuartería y perdió sus pertenencias y el dinerito que tenía guardado para hacerle frente a algunos gastos.

Este guarda de seguridad privada nos contó que cuando se dio el incendio él ya se había ido para su trabajo y unos amigos lo llamaron para decirle que se saliera de la vivienda porque se estaba quemando.

“Ellos estaban preocupados pensando que yo estaba ahí, yo trabajo de noche y duermo de día, una muchacha amiga gritaba que iba a entrar para sacarme, pero por dicha se dieron cuenta que yo no estaba porque se hubiera quemado”, dijo.

García asegura que su compañero de cuartito, Francisco Gómez, sí estaba durmiendo en ese momento y por el humo empezó a ahogarse, logró quebrar las ventanas para que el humarascal saliera, pero se agarró de una baranda y se quemó el brazo izquierdo.

“Tiene dolor en los pulmones cuando respira y mucho dolor de cabeza”, relató.

El incendio fue la noche del jueves. Foto: Cortesía

El fuego empezó en el cuarto de la par de don Jerry, según nos contó se cree que un vecino prendió una candela y se quedó dormido.

“Se me quemó la platita del alquiler y de la comida, eran ¢65 mil que tenía en una mesita de madera prensaditos con un DVD, y eso ardió, no me quedó nada, la ropa que tenía tendida se quemó toda y la lavadora, apenas me quedó una ropa, pero cuando los bomberos echaron el agua quedó mojada y llena de escombros, tengo que ir a revisarla. Es muy duro, anoche (jueves), el patrón me dio permiso de ir a ver qué había pasado”, contó.

Don Jerry pasará la noche en casa de una amistad que le ofreció posada mientras puede encontrar una solución.

Si usted lo quiere ayudar a él y su amigo con comidita, ropa o dinero lo puede contactar al teléfono 6332-2218.

El fuego dejó daños en tres viviendas, dos apartamentos y siete habitaciones de una cuartería.