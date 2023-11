Afectado por inundaciones en Tobosi: “Mi hija se salvó porque logró salirse por una ventana”

Casas quedaron destrozadas por lluvias en Tobosi

Don Róger Molina Chacón es uno de los afectados por las terribles inundaciones que azotaron El Guarco de Cartago la tarde del lunes 6 de noviembre, él da gracias al cielo de que su hija de 20 años logró salvarse antes de que el agua arrasara con todo en su vivienda.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que 400 viviendas sufrieron daños, en los sectores de Tobosi y San Isidro de El Guarco, 10 de estas quedaron completamente destrozadas.

La casa de don Roger y su familia quedó destrozada. Foto: Keyna Calderón

El agua arrastró lo que quedó de este techo sobre varios carros. Foto: Keyna Calderón

“Hubo más de 60 incidentes por inundación, principalmente por el desbordamiento de ríos como el Coris, Purires y El Tablón, donde la mayor parte de estas afectaciones se registraron en El Guarco, afectando comunidades como barrio Corazón de jesús, Barranca, El Tablón, entre otras”, dijo Alejandro Picado presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Don Róger es vecino de barrio Corazón de Jesús, uno de los lugares más afectados, él tiene 30 años de vivir en esa comunidad, es vecino de su papá, don Frankling Molina, ambas casas sufrieron daños totales.

Las aguas desbordadas se abrieron paso entre alamedas en barrios como Corazón de Jesús, donde varias casas quedaron falseadas. Foto: Alonso Tenorio.

Los daños son en más de 400 viviendas. Foto: Alonso Tenorio.

Las maquinaria está trabajando en las zonas afectadas. Foto:Tenorio

“Yo estaba trabajando, es la primera vez que ocurre algo así, a la 1 de la tarde empezó a llover y el puente se taponeó, como dicen, pero cuando ya nos dimos cuenta el agua ya estaba metida, parecía un río esto, no hubo tiempo de que nadie avisara a nadie solo de salvarse, mi hija de 20 años estaba en la casa, ella me llamó para decirme que se estaba metiendo el agua, ella acató a salirse por una ventana trasera de la casa, esa ventana pocos minutos después desapareció, el agua se llevó todo, yo llamé a unos amigos para que me ayudaran y fueran por mi hija”, relató el afectado a quien la piel se le escalofría de solo pensar que a su muchacha le hubiera pasado algo.

Esta familia, integrada por la esposa, que está embarazada, un hijo de cinco años, la joven de 20 y el papá, quedaron con una mano atrás y otra adelante, porque no hay nada que rescatar en su vivienda, que además sufrió daños totales.

07/11/2023 Desastres en Tobosi de Cartago por las lluvias de ayer. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los vecinos afectados corren para limpiar sus casas y con mucho miedo de que llueva otra vez y se repita la historia.

Otra de las afectadas es Leticia Chacón, ella vive con su esposo, son adultos mayores.

Ella acababa de llegar de una cita y estaba cocinando frijoles cuando empezaron a ver que se empezó a meter el agua y fue metiendose con más fuerza, por lo que ellos decidieron salir en carrera y resguardarse.

Todo en su casita quedó destruido, la noche la pasaron donde una hija en El Tablón. Su hija Johanna Guzmán nos contó que por suerte sus papás están bien, se metieron en un rinconcito lejos de donde venía la avalancha de agua y barro.

Los afectados buscan entre lo que les quedó. Foto: Keyna Calderón

“Fue como si el agua levantara la casa con todo adentro”, dijo Johanna.

En la escuela Juan Ramírez Ramírez, de Tobosi, están recogiendo ayudas entre ellas ropa, zapatos, y víveres.