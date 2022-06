Afectado por lluvias en Alajuelita: “Fue como un huracán que se llevó la mitad de mi casa y el taller”

Cinco familias fueron afectadas por las lluvias en la calle 8 de diciembre, en Concepción Abajo. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto)

Don Víctor López fue uno de los afectados por las fuertes lluvias que golpearon a Alajuelita la tarde del martes, él perdió la mitad de su casa y también su taller.

Este miércoles lo encontramos afuera de lo que quedó de su local, en la calle 8 de diciembre, en Concepción Abajo, donde corría para arreglar un carro antes de que cayera otro baldazo.

En esa comunidad, la fuerza de la naturaleza provocó que el río Cañas se creciera como hace muchos años los vecinos no lo veían y causara severos daños en cinco casas.

“Yo acaba de arreglar un carro y ya estaba en la casa, yo vivo solo porque mi esposa justo hoy (miércoles) cumple un año que se me murió, imagínese el dolor. Yo estaba ahí tranquilo, pero llovía demasiado fuerte, los rayos, el río estaba crecido, pero demasiado, fue como un huracán que se llevó la mitad de mi casa y el taller”, contó el mecánico.

“De verdad que fue algo terrible, pero encima de ese aguacero, la inundación y todo, le puedo decir que viví la solidaridad, el cariño y el apoyo de los vecinos porque no les importó el clima y todos salieron a ayudarme a mí y a los demás para poder sacar las cosas y ponerlas a salvo antes de que se cayera todo. No me dejaron solo, son los mejores vecinos”, añadió.

El río se comió la parte trasera de las viviendas. (Silvia Coto)

El taller de López queda a unos 25 metros de su casa y por suerte las herramientas no las perdió, pero el piso y parte de la estructura cayeron al río, también se fue un carro viejito que el mecánico tenía.

“Fue demasiada la fuerza del agua, venía arrastrando de todo y ahora estamos preocupados porque esto apenas empieza”,.

El afectado asegura que antes de que ocurriera la emergencia, la Municipalidad de Alajuelita iba a llegar a dragar el río, pero luego les dijeron que no pueden hacer nada porque no tienen recursos y que más bien eso le toca a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“Hace dos años, en diciembre, lo dragaron y 20 días después el agua se llevó todo, hicieron un trabajo y dejaron como una curva donde están las casas y eso complicó todo, de la CNE también vinieron y tienen maquinaria, pero se necesita material. Es muy triste porque es la casita de uno, imagínese para mí todos los recuerdos con mi esposa, vivimos aquí desde 1991, pero gracias a Dios estoy vivo porque pudo ser peor, y también me siento agradecido por el cariño de la comunidad”, dijo.

La tarde de este miércoles, algunos vecinos estaban subiendo sus pertenencias en un camioncito pues deben ubicarse en otros lugares.

Pese a lo ocurrido, este miércoles don Víctor López le ponía al brete. (Silvia Coto)

Las fuertes lluvias, según el Instituto Meteorológico Nacional, se prolongarán durante toda la semana y es importante que los vecinos de zonas propensas a inundaciones o deslizamientos estén atentos.

La CNE informó que la tarde de este miércoles atendieron 39 incidentes por lluvias en Golfito, Grecia, Alajuelita.

De momento hay cuatro albergues habilitados: en Alajuela (17 personas), Aserrí (25 personas), Desamparados (40 personas) y Alajuelita (4 personas).

Temporada de huracanes

Este 1º de junio arrancó oficialmente la temporada de huracanes.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado Eduarte, comentó que solamente en el mes de mayo se atendieron 389 eventos por inundaciones. Estos se concentraron principalmente en la parte central del país, mientras que fuera de esta región, también se vieron afectadas toda la vertiente del Pacífico y los sectores montañosos de la zona norte, cuyas principales causas fueron la saturación y colapso de alcantarillas, así como el desbordamiento de ríos y quebradas.

Un carro que tenía don Víctor en el taller cayó al río. (Silvia Coto)

Ante el inicio de la temporada de huracanes, la institución se ha venido preparando, tanto en equipamiento como capacitación, para enfrentar las emergencias que se presentan; sin embargo, hizo un llamado para que la gente se prepare. Por eso, hizo un llamado para que la población acate las medidas de prevención que emitan las instituciones de primera respuesta.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y los 90 comités municipales y regionales de emergencia distribuidos en el país son la primera línea de acción, están apoyados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y un Sistema de Monitoreo y Vigilancia permanente mediante monitoreos diarios sobre el estado del tiempo y las condiciones de los ríos y deslizamientos.

“La información es emitida por 500 puestos de radio colocados en puntos estratégicos del territorio nacional. Esta vigilancia se realiza en las 1.462 comunidades y más de 128 deslizamientos en todo el territorio nacional identificados como vulnerables”, explicó la CNE.