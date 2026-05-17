Aficionado del Herediano murió tras regresar de celebración del título

Lo que comenzó como una noche de celebración por el campeonato del Club Sport Herediano terminó en tragedia para la familia de Cristian Solano Solórzano, de 35 años, quien falleció la noche del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en El Coyol de Alajuela, sobre la Ruta 1.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió a eso de las 11:20 p.m., cuando en apariencia Solano viajaba en un vehículo tipo pick-up y fue impactado por otro automóvil en la parte trasera.

Cristian Solano falleció luego de celebrar el gane del Herediano. Foto: Facebook (cortesía/Cortesía)

Producto del fuerte choque, el pick-up realizó una especie de giro en U y tanto este vehículo como el otro carro terminaron cayendo a una cuneta.

Debido a la violencia del impacto, Cristian falleció en el sitio.

Allegados de Cristian, quien era padre de un niño, aseguraron que él regresaba hacia su casa luego de celebrar el triunfo del Herediano, equipo del cual era un fiel seguidor y miembro de la Garra Herediana.

Recordemos que los florenses se coronaran campeones tras vencer al Deportivo Saprissa la noche del sábado.

Cristian era vecino de Puntarenas y se ganaba la vida como trailero.

Una allegada lo recordó como una persona especial y responsable al volante.

“Nos sentimos indignados porque una persona le apagó la vida a un hombre que se ganaba la vida como trailero y que siempre manejaba responsablemente, pensando en los demás conductores. Le decíamos Gato y muchas personas lo habían felicitado ayer por el gane de Heredia; sabíamos que estaba que la felicidad no le cabía en su pecho porque lo esperaba mucho”, expresó.

El conductor del otro vehículo, un hombre de apellido Aguilar, de 39 años, fue detenido en el lugar, ya que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, según confirmó el OIJ.

Aguilar fue presentado ante la Fiscalía correspondiente para determinar su situación jurídica.

El cuerpo de Solano fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.