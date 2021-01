“Intentó herir a mi hermano, así que traté de ayudarlo, pero en eso se vino el carajo y vi que venía con la cuchilla hacia mí, pude meter mi brazo izquierdo y me cortó, me hice para atrás, pero siempre me hirió en el ojo izquierdo. No sentí nada, pero escuché que gritaron ‘lo cortó, lo cortó', luego me salió un montón de sangre”, mencionó Cruz.