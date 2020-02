“Nos ingresó el incidente a las 5:45 a.m., a la delegación de tránsito, en el que informan que un chapulín atropelló un señor y al parecer se encontraba fallecido en el lugar, pero gracias a Dios no fue así. Cerca del lugar del accidente hay una casa donde lo estaban auxiliando. Esta zona donde ocurrió el atropello es de calles de lastre, hay muchas fincas. En el lugar no estaba ni el conductor ni el chapulín, desconocemos quién fue y por qué se fue del lugar", dijo Ordoñez