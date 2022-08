Aguaceros en San Carlos: “¡Todo se inundó!” (Videos)

(Video) Lluvias afectaron negocios en San Carlos

Las fuertes lluvias que cayeron en la zona norte del país durante la tarde y la noche del domingo golpearon duro a los sancarleños.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó este lunes que se registraron 99 incidentes por inundaciones, de los cuales 91 ocurrieron en San Carlos.

Jorge Rovira , director de Gestion del Riesgo de la CNE, informó que los sitios más afectados fueron La Palmera, Aguas Zarcas, Florencia y Ciudad Quesada.

En San Rafael de Florencia el río se llevó el puente de hamaca; el camino por La Amistad, en Aguas Zarcas, se vio afectado y también el acueducto que da servicio en Aguas Zarcas.

Rovira comentó que los Bomberos tuvieron que evacuar a varias familias en Santa Clara.

(Video) Así golpearon las lluvias San Carlos

“El clima estaba feo, pero es que en un rato que llovió cayó una cantidad de agua que todo se inundó, yo tuve que correr para subir lo que pude en los muebles, casi se me ahoga el perro, pero fue algo fatal. Se me dañaron algunas cosas como zapatos, los sillones y creo que el refri porque yo vivo sola y no me la aguanté para subirla, fue una tormenta”, dijo Xenia Vargas, de Santa Clara.

En muchos negocitos el agua se metió y este lunes se dedicaron a limpiar.

Puras penurias

En las afueras de la cárcel Nelson Mandela, en La Palmera, un carro fue arrastrado por el agua.

La CNE entregó espumas y cobijas a varias familias que se fueron a casas de familiares.

La alerta verde se mantiene excepto para el Caribe.

“Esta mañana de lunes se presentan lluvias y tormenta en el Pacífico Sur, Zona Norte y Caribe fronterizo. Además de nubosidad variable en el resto del país”, indicó el Instituto Metereológico Nacional (IMN).

La radiación ultravioleta se encuentra alta.