Alajuelita sitiada: más de 100 policías toman esta noche el cantón tras ola de homicidios

La policía tiene tomado esta noche el cantón de Alajuelita, San José, tras la ola de violencia de las últimas semanas.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó este viernes el despliegue de un amplio operativo policial en Alajuelita, como parte de las acciones para contener la criminalidad.

Policía realiza operativos en Alajuelita por la cantidad de hechos violentos (msp/cortesía)

“Estamos acá en la zona de Alajuelita haciendo una intervención policial con más de 100 efectivos en este retén. Estamos verificando motocicletas, la identificación de personas, moviéndonos por la zona”, aseguró.

El ministro recordó que tanto en Alajuelita como en Desamparados se han registrado homicidios en fechas recientes, lo que motivó el reforzamiento de la presencia policial.

Policías toman Alajuelita tras ola de violencia

“Hoy, aparte de las fuerzas policiales a cargo del patrullaje y vigilancia de este lugar, hay un reforzamiento de más de 100 efectivos de distintos cuerpos policiales que vienen a sumarse a esta acción de contención de la Fuerza Pública, a efecto de mejorar los índices de seguridad y controlar al crimen organizado acá donde más se mueve y más perjudica a la ciudadanía”, enfatizó.

Operativos nocturnos y durante el fin de semana

Según explicó Zamora, estas intervenciones no serán aisladas. Las acciones se iniciaron este mismo día y se mantendrán de forma constante en horas nocturnas y en puntos focalizados durante el fin de semana, con el objetivo de impactar directamente las dinámicas delictivas.

El jerarca también detalló que desde la madrugada se desarrolló otra operación en la zona de los diques de Cartago, un sector donde la disputa entre grupos criminales ha generado homicidios.

Acciones a nivel nacional

El ministro aseguró que estos despliegues forman parte de una estrategia más amplia que se ejecuta en distintos puntos del territorio nacional.

“Estamos haciendo operaciones en otros puntos del territorio nacional, todas con el ánimo de enfrentar y contener a la criminalidad en las zonas en donde más afecta y más perjudica su acción delictiva”, concluyó.