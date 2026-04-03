Sucesos

Alarmante cifra en horas: accidentes graves se dispararon este Viernes Santo

La Cruz Roja reporta un aumento preocupante en emergencias viales durante la mañana de este Viernes Santo

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Por Hillary Chinchilla Marín
El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.
Accidente se han disparado este Viernes Santos (Cruz Roja/El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.)

La Cruz Roja Costarricense lanzó un llamado urgente a la población tras atender 35 accidentes de tránsito graves entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m. de este Viernes Santo, en diferentes puntos del país.

Aumento preocupante de emergencias

De acuerdo con el reporte, los incidentes incluyen colisiones, atropellos y vuelcos, lo que ha obligado a movilizar una gran cantidad de recursos de emergencia.

Las atenciones han requerido el despliegue de ambulancias, unidades de rescate, soporte básico y avanzado, reflejando un incremento en la gravedad de los casos atendidos durante esta jornada.

Este comportamiento en carretera genera preocupación, especialmente en un día de alta movilización como lo es el Viernes Santo, donde miles de personas se trasladan hacia distintos destinos.

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Llamado urgente a la prevención

Ante este panorama, la Cruz Roja reiteró una serie de recomendaciones clave para evitar más tragedias en carretera:

  • Respetar los límites de velocidad y señales de tránsito
  • No conducir bajo efectos del alcohol o drogas
  • Mantener distancia entre vehículos
  • Usar cinturón de seguridad y sistemas para niños
  • Evitar el uso del celular al conducir
  • Extremar precaución en presas o mal clima

La institución mantiene activo su operativo a nivel nacional, con personal desplegado para atender cualquier emergencia.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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