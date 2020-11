“Me llevaron a la clínica Unibe aquí en Tibás y muy rápido me atendieron, estuve dos horas en observación y me sacaron 51 aguijones, hoy (lunes) me encontré otro en una oreja. Sí estuve con la presión alta y yo no padezco de eso, hasta que se me bajó me dieron la salida. Tengo algunos moretones, hipo y como una ronquera”, añadió don Carlos.