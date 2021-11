Alcalde de Liberia denunciará este martes a los jóvenes en patineta que lo golpearon

El alcalde de Liberia, Luis Gerardo “Pipo” Castañeda, de 70 años, irá este martes 9 de noviembre a la Fiscalía para denunciar a los jóvenes en patineta que lo golpearon en la explanada del parque Mario Cañas Ruiz, en el centro de la Ciudad Blanca.

“Soy una persona adulta mayor y sigo trabajando, no me quise incapacitar porque lucho por Costa Rica y hay que hacer algo por esta juventud, no por todos (para no generalizar), pero es preocupante. Lo que más me duele es que andaba con mi señora y ver que han destrozado la explanada, las gradas de este parque”, dijo el funcionario.

Agregó que ha mantenido comunicación con su abogado y estuvieron recogiendo pruebas, como los videos de las cámaras que grabaron la golpiza que ocurrió el sábado en la noche.

La agresión quedó grabada en cámaras de seguridad. Foto: Tomada de GuanaNoticias La agresión quedó grabada en cámaras de seguridad. Foto: Tomada de GuanaNoticias

Recordó que en Liberia hay dos skateparks, pero que los muchachos prefieren destruir otros sitios, a los cuales la Municipalidad les da mantenimiento.

“La primera vez que fui alcalde, en el 2011, les hice un skatepark y ahora les hicimos otro, pero parece que no lo quieren usar porque a ellos les gusta lucirse y despedazar nuestros sitios.

“No entré en provocación, tuve que defenderme por el ataque que me estaban haciendo con las patinetas”, expresó.

Esos sitios para patinar están a 500 metros de donde ocurrió la agresión.