Alcalde de Liberia sobre matón en patineta: “Tengo 60 años, pero no soy un pendejo”

Un joven en patineta atacó a golpes al alcalde de Liberia, Luis Gerardo “Pipo” Castañeda, de 60 años, este sábado en la explanada del parque Mario Cañas Ruiz, en el centro de la ciudad blanca.

El ataque ocurrió a las 7:15 p. m. y la esposa de Castañeda, cuando vio que el joven no dejaba de golpear a su marido en el suelo, comenzó a gritar.

Castañeda dice que él parqueó su carro en ese lugar mientras esperaba a su esposa, quien estaba a pocos metros comprando comida.

Según el alcalde, en otras ocasiones él había advertido a los jóvenes de que el quiosco y la explanada del parque no son para andar ni en patinetas ni en bicicleta, pues dañan la estructura. La explanada está recién reparada de los daños que ya le habían causado.

En el lugar incluso hay rótulos de prohibición y, por si fuera poco, en la comunidad hay dos “skatepark” para ese fin.

Cuando Castañeda estaba esperando en el carro, el atacante y su grupo de amigos estaban haciendo piruetas frente el carro de él y lo provocaban diciéndole: “está va por usted”.

El alcalde relató que el atacante comenzó a decirle improperios y palabras soeces.

“El muchacho cruza la calle y me comienza a insultar, me reta a pelear. Yo me bajé del carro, me decían cosas de cosas. Tengo 60 años, pero no soy un pendejo. Estoy intentando recuperar los espacios públicos que están tomados por vándalos.

“El tipo me empujó y se me tiró encima a pegarme, otros jóvenes se metieron para pararlo, pues soy un adulto mayor y autoridad. Los amigos del atacante, después del ataque, comenzaron a burlase usando sus patinetas y se fueron del lugar”, relató Castañeda.

El alcalde recibió fuertes golpes en la cabeza y en el codo. Dijo que llamó a la Fuerza Pública, pero no se hicieron presentes. Esta noticia la adelantó el medio Guananoticias.

Castañeda fue al hospital para una valoración por el golpe en la cabeza. Este domingo, dijo estar bien.

Con las pruebas médicas de los golpes, los videos de cámaras que están en el lugar y las fotos, Castañeda irá a poner este lunes una denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Tengo un golpe muy fuerte en la cabeza, me siento bien, pero tengo mucha cólera”, añadió.