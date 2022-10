Alcalde de Osa: “Para la municipalidad es imposible resolver el problema de las inundaciones”

El alcalde de Osa, Alberto Cole, fue claro y sincero al asegurar que “para la municipalidad es imposible resolver el problema de las inundaciones”, sobre todo después de que se rompiera el dique de protección que impide el ingreso de las aguas del río Grande de Térraba y que además se quedaran pequeñas las cuatro alcantarillas que pusieron en el mismo lugar para evitar esos excesos de agua.

Por la ruptura del dique y la saturación de las alcantarillas, diferentes sectores de Ciudad Cortés se inundaron el pasado fin de semana cuando el país sufrió los efectos indirectos del paso de la tormenta tropical Julia por la región centroamericana.

El alcalde de Osa, Alberto Cole, habla sobre las inundaciones en su cantón

“Las inundaciones tienen que ver con el cambio climático. Lo que sí hemos hecho es buscar con el Estado, que es el que tiene los recursos. Desde hace mucho tiempo, nosotros venimos insistiendo en la construcción de un dique, en el dragado del río Térraba. De hacer una serie de complemento para solventar o para paliar, de alguna manera, los problemas que se derivan de esta situación.

Encontramos eco hace tres años y se arrancó con un diseño de un proyecto, que es el actual, pero está inconcluso. La municipalidad sí ha actuado, en compañía de los habitantes. Se han formado comisiones. Hay organizaciones que han estado detrás de esto, la municipalidad siempre ha apoyado, pero nosotros no tenemos la plata. El Estado no nos da. No tenemos la forma de invertir 12 mil millones de colones que costó la primera etapa de esto (el dique en el Grande de Térraba)”, explica el alcalde.

Por los efectos indirectos de la tormenta tropical Julia se inundó parte de Ciudad Cortés.

Asegura don Alberto que es posible que las inundaciones en Ciudad Cortés sigan mientras no se le meta mano a una real solución del problema del dique y de cuatro alcantarillas que son las que también se saturan de agua.

Habló de un complejo de válvulas que no es un proyecto tan caro como el de la construcción el dique, pero que también ocupa de ayuda económica gubernamental.

Las inundaciones por culpa de la tormenta tropical Julia también afectaron los cantones de Golfito, Corredores y Puntarenas, además golpeó cantones guanacastecos como Abangares, Carrillo y Cañas.