Alcalde fue víctima de millonario robo en su vivienda mientras estaba en sesión municipal

El alcalde de Grecia, Donald Quesada, fue víctima de un millonario robo en su vivienda mientras se encontraba participando en la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

Los ladrones se llevaron varias cosas de valor de la casa del alcalde de Grecia. Foto: Facebook Periódico Mi Tierra (Cortes/Cortesía)

Según relató el propio jerarca al periódico Mi Tierra de Grecia, fueron sus vecinos quienes lo alertaron de que algo extraño ocurría en su casa, luego de escuchar un fuerte estruendo proveniente de la propiedad.

“Estamos viviendo un verdadero flagelo de robos”, manifestó el alcalde tras confirmar el ingreso de delincuentes a su hogar.

Según contó, los sospechosos habrían quebrado el vidrio de la puerta principal para ingresar por el frente de la vivienda. Vecinos escucharon un golpe muy fuerte, aparentemente cuando forzaron el acceso, y de inmediato dieron la voz de alerta.

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El alcalde indicó que, entre lo sustraído, se encuentra una caja fuerte, relojes, entre ellos Rolex, armas inscritas, municiones, dinero en efectivo, electrodomésticos, una computadora y otros artículos de valor. Además aseguró que también se llevaron electrodomésticos nuevos que recientemente había traído desde Golfito.

“Lo material no me duele tanto, pero sí me impacta saber que estuvieron dentro de mi casa, porque la casa es un templo”, expresó.

Aunque los delincuentes se llevaron varios artículos, dejaron una tableta dentro de la vivienda. La caja fuerte, según contó, estaba fijada a una pared y aun así lograron desprenderla.

Lo que más le duele al alcalde, es que los delincuentes estuvieron dentro de su casa, un lugar tan íntimo. (Rafael Pacheco Granados)

El monto preliminar del robo ronda los ₡7 millones. Por fortuna, el alcalde ni nadie se encontraba en el inmueble al momento del hecho, ya que vive solo.

Tras lo ocurrido, presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, que ahora se encargará de esclarecer el caso.

De manera preliminar, se maneja la versión de que los sospechosos serían dos hombres que ingresaron usando cascos de motocicleta y fueron captados por las cámaras de seguridad.