Alerta en colegio de Puriscal por hallazgo de salveque con aparentes explosivos en su interior

Personal de la Cruz Roja y la Fuerza Pública se desplazaron a un centro educativo en Puriscal, San José, tras recibir la alerta sobre un supuesto artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

El hecho fue confirmado hace pocos minutos por la Benemérita, la cual indicó que la situación tiene lugar en el Colegio Técnico Profesional de Santiago de Puriscal.

De acuerdo con la Cruz Roja, los recursos fueron movilizados para brindar apoyo a las labores de la Fuerza Pública en el centro educativo.

Explosivos en colegio de Puriscal (Cruz Roja/Cortesía)

“Según el reporte recibido a través del 9-1-1, se habría ubicado un salveque con aparentes explosivos dentro de las instalaciones.

“La Benemérita se mantiene preposicionada en la zona, lista para brindar atención ante cualquier eventualidad que se presente y en apoyo a las fuerzas policiales”, informó Cruz Roja.

Trascendió que las autoridades evacuaron a los estudiantes y al personal docente.

*Noticia en desarrollo.