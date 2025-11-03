Alertan a Cruz Roja y Bomberos por ataque de abejas que habría afectado a 7 personas

En estos momentos, personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos están atendiendo una emergencia en La Uruca, San José, pues fueron alertados de que siete personas habrían sido atacadas por abejas.

De acuerdo con la información suministrada por la Benemérita, la situación tiene lugar en el sector de las Vueltas del Virilla, avenida 55, al final de la carretera, frente a Soluciones Altius.

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de La Uruca en las Vueltas del Virilla, informa de siete pacientes víctimas de picadura de abejas. Al menos uno de ellos inconsciente”, indicó la Cruz Roja.

Una persona ya fue trasladada en condición delicada tras el ataque de las abejas. (Cortesía UNA)

La Benemérita agregó que parte del personal está saliendo del lugar con un primer paciente en condición crítica.

“La escena no es segura aún. Trabajamos en conjunto con el Cuerpo de Bomberos con 4 ambulancias entre básicas y avanzadas”.