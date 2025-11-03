Sucesos

Alertan a Cruz Roja y Bomberos por ataque de abejas que habría afectado a 7 personas

La Cruz Roja informó que uno de los pacientes se encontraba inconsciente

Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos, personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos están atendiendo una emergencia en La Uruca, San José, pues fueron alertados de que siete personas habrían sido atacadas por abejas.

De acuerdo con la información suministrada por la Benemérita, la situación tiene lugar en el sector de las Vueltas del Virilla, avenida 55, al final de la carretera, frente a Soluciones Altius.

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de La Uruca en las Vueltas del Virilla, informa de siete pacientes víctimas de picadura de abejas. Al menos uno de ellos inconsciente”, indicó la Cruz Roja.

Abeja mariola una variedad melipona
Una persona ya fue trasladada en condición delicada tras el ataque de las abejas. (Cortesía UNA)

La Benemérita agregó que parte del personal está saliendo del lugar con un primer paciente en condición crítica.

“La escena no es segura aún. Trabajamos en conjunto con el Cuerpo de Bomberos con 4 ambulancias entre básicas y avanzadas”.

Ataque abejas UrucaPicados abejas Uruca
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

