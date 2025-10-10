Sucesos

Alertan sobre incendio en cuartería en la que habría seis personadas atrapadas

En estos momentos la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos están desplazando unidades al sitio

Por Adrián Galeano Calvo
Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
La emergencia tiene lugar en San Juan de Dios de Desamparados. (Bomberos/Bomberos)

En estos momentos la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos desplazan varias unidades a Desamparados, San José, donde se reportó un incendio en una cuartería, dentro de la cual habría varias personas atrapadas.

La situación fue dada a conocer por la Cruz Roja, la cual indicó que la emergencia tiene lugar en San Juan de Dios de Desamparados.

“Se reporta fuego en una cuartería con amenaza a otras viviendas. Según la información preliminar, habría al menos seis personas atrapadas dentro de la estructura”, indicó la Benemérita.

Al lugar se trasladaron tres ambulancias de la Cruz Roja, así como unidades de Bomberos.

