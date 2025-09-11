Allanan hotel en Costa Rica en el que murió hijo de Brett Gardner, exjugador de los Yankees

Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, habría fallecido por inhalación de monóxido de carbono. (Tomada de /Tomada de Redes Sociales.)

El hotel en el que falleció Miller Gardner, el hijo de 14 años del reconocido exbeisbolista de los Yankees de Nueva Yorke, Brett Gardner, volvió a ser tema de noticia este jueves.

Esto debido a que las autoridades volvieron a poner su mira sobre el Hotel Arenas del Mar, el cual fue allanado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la mañana de este jueves, esto por orden del Ministerio Público.

LEA MÁS: Así fue como el OIJ descubrió la verdadera causa de la muerte del hijo del exjugador de los Yankees

La diligencia fue liderada por la Fiscalía de Quepos y Parrita, y según confirmó el Ministerio Público, esta no tenía como objetivo la detención de alguna persona.

“La Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que esta mañana dirigió un allanamiento, con el fin de recopilar prueba de interés para el caso, el cual está relacionado con el fallecimiento de una persona extranjera menor de edad. El caso continúa en investigación”, detalló el Ministerio Público.

La muerte de Miller Gardner ocurrió el pasado21 de marzo, cuando él y su familia se encontraban hospedados en el mencionado hotel en Manuel Antonio. El menor fue encontrado sin vida dentro de su habitación.

LEA MÁS: Impresionante investigación revela causa de muerte de hijo de exjugador de los Yankees en Costa Rica

Pocos días después del hecho, el OIJ confirmó que Miller murió a consecuencia de inhalar una gran cantidad de monóxido de carbono que se habría filtrado a la habitación del hotel en el que estaba durmiendo.

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que se llegó a esa determinación por medio de las pruebas de toxicología que se hicieron, cuyos resultados corroboraron la hipótesis que tenían.

El jefe del OIJ destacó que además de esas pruebas, al momento de realizar la revisión del cuerpo del joven estadounidense de 14 años encontraron un detalle que también terminó por confirmar todas las sospechas.

LEA MÁS: Embajada Americana da fuerte alerta tras la muerte de hijo de exjugador de los Yankees en Costa Rica

“En este caso en particular se hizo un trabajo estrictamente científico y que permitió encontrar la verdad real de los hechos. De hecho en la autopsia cuando se realiza, los órganos del joven Gardner tenían una capa muy específica que se genera cuando una persona fallece por inhalación de gases de monóxido de carbono y ese enfisema fue muy visible y palpable a la hora de que se hizo la autopsia”, detalló Zúñiga.

Sumado a eso, la Policía Judicial determinó por medio de otras pruebas la gran cantidad de monóxido de carbono que se encontraba en el cuerpo de Miller al momento de su muerte.