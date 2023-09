Allegado de hombre asesinado en Alajuela: “Era un amigo que siempre nos quería ver alegres”

Alfonso Martin Brenes Badilla tenía 57 años.

Don Luis Campos aún no asimila que a su amigo, Alfonso Martín Brenes Badilla, de 57 años, fue, aparentemente, asesinado a golpes en la casa, en Alajuela.

“Dicen que no hay muerto malo, pero en muchos casos sí es real, era un amigo que siempre nos quería ver alegres, hay personas que viven en la vida deseando el bien para los demás y así era Alfonso, siempre conversador, ameno, compartía algunos temas místicos con nosotros, siempre lleno de mucha fe y devoción y eso era algo que él heredó de su familia”, dijo el allegado.

Campos asegura que tenía varias semanas de no ver ni conversar con Alfonso, pero quedaron de verse para compartir un rato.

“La pandemia nos alejó un poco y ahora es cuando eso me duele porque uno nunca recupera el tiempo perdido. Alfonso era el encargado de videoconferencias en la UNED, él se las sabía de todas, todas en eso de manejar aparatos electrónicos, eso le gustaba mucho, siempre hablaba de su trabajo, y los estudiantes y compañeros en la universidad le tenían gran cariño”, agregó.

Don Luis asegura que las razones de la muerte ahorita están en investigación.

Los agentes tratan de determinar qué ocurrió. (Silvia Coto)

“Yo me di cuenta de que falleció porque otra amistad me mandó un mensaje para avisarme que lo habían encontrado, lo primero que yo pensé fue un infarto, pero me dice mi amigo: ‘no, a Luis lo asesinaron’; dicen que tiene golpes, me dolió mucho y me duele pensar en el sufrimiento que le provocaron, él era una persona que pensaba en su familia y en sus hijos y por eso uno se pone a pensar que él no hubiera luchado por ninguna de sus pertenencias ni contra nadie para que sus seres queridos y amigos no pasáramos por este dolor”.

El amigo recordó como anécdota que ambos tienen de segundo nombre Martín y que Alfonso siempre decía que san Martín los cuidaba a los dos, pues su papá lo encomendó a ese santo cuando iba a nacer.

En la UNED también lamentaron la muerte del experto en informática.

“Lo que disfrutamos juntos jamás lo olvidaremos y permanecerá en nuestros corazones para siempre”, publicaron en la página de Facebook de dicha universidad.

LEA MÁS: Doctor es sospechoso del femicidio de su esposa al hacerla tomar unos medicamentos

Brenes fue despedido este jueves 14 de setiembre en Ciudad Colón.

El cuerpo de Brenes fue hallado la noche del este martes 12 de setiembre dentro de la casa en la que este vivía, ubicada frente a la soda Mi Pueblo, en Tambor de Alajuela. Al parecer, fueron allegados de Brenes quienes dieron la alerta, pues tenían varios días sin saber de él.

“Brenes fue localizado este martes en horas de la noche dentro de su casa, presentaba golpes en la cabeza y el cuerpo. Además, los agentes encontraron rastros de sangre en la vivienda”, detalló el OIJ.

Pese a las lesiones encontradas en el cuerpo de Brenes, la Policía Judicial dice que aún no se ha determinado su causa de muerte, por lo que están a la espera del resultado de la autopsia.