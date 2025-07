Almuerzo se convirtió en la despedida para motociclista que murió por aparente imprudencia ajena

Una supuesta imprudencia en carretera es la responsable de golpear a una familia que ya enfrentaba un luto.

Odir Leonardo Fonseca Amador, de 53 años, es el repartidor de plataformas que manejaba una moto, en Santo Domingo de Heredia, y fue embestido por un carro que en apariencia viajaba a exceso de velocidad.

La familia de Odir está destrozada, pues él era el hermano mayor y siempre se esforzó por mantener a la familia unida y fuerte, especialmente en los últimos meses, pues en diciembre pasado perdieron al papá, víctima de un cáncer.

El viernes 4 de julio anterior, el señor hubiese llegado a los 81 años y los cuatro hermanos de Odir decidieron llegar a la casa de su mamá, sin planearlo, para compartir un almuerzo.

Este encuentro terminó siendo la despedida para Odir, ya que el domingo siguiente, el 6 de julio, ocurrió una tragedia que volvió a llenar de dolor a la familia.

“Solo Dios nos da la paz, porque esto es muy duro, con mi papá tuvimos el chance de resignarnos, de despedirlo, pero con mi hermano es un golpe que uno no lo espera”, exclamó Jenny Fonseca, hermana del fallecido.

Odir Leonardo Fonseca Amador pudo tener un almuerzo con su mamá y hermanos antes de morir.

La hermana recordó que siempre han estado pendiente de la salud de la mamá de ellos; sin embargo, luego de la muerte de su papá, han estado más con ella, al ser una adulta mayor y justamente Odir era uno de los que más pasaba pendiente.

“Nos fuimos reuniendo sin coordinar, compartimos con mami y fuimos porque papá en teoría cumplía 81 años y esto siempre nos afecta, lo último que él me dijo fue: ‘Te amo, mi hermanita bella’, y me abrazó, esas muestras de cariño él siempre las daba, fue la última que me dio, también me escribía mensajes con cariño”, expresó la familiar.

Agregó que su hermano siempre honró a sus papás y él se llevaba bien con cada uno de la familia, esto les da paz, pero no les quita el dolor de saber que no lo verán más físicamente.

Jenny también señaló que su hermano era muy precavido al manejar.

“Él manejaba carro y moto, siempre hacía la fila como debía de ser, nos pedía andar siempre con precaución”, recordó la pariente.

Pese al dolor, la familia destaca lo bueno que fue con todos los hermanos y las personas que lo conocieron.

“Él siempre se dio a querer, tenía una buseta y siempre planeaba hacer paseos con la familia, buscaba la unión y la alegría”, agregó su hermana.

Muchacho es sospechoso de trágico accidente

El vehículo que chocó a Odir lo conducía un joven de apellido Parra, de 19 años, quien, al parecer, invadió el carril en el que se movilizaba Fonseca.

Parra es investigado por homicidio culposo, él sigue apegado al proceso judicial.

El motociclista falleció en Santo Domingo de Heredia, al ser chocado por un carro que, al parecer, iba a exceso de velocidad.

“Al parecer, el vehículo viajaba a exceso de velocidad y, aparentemente, en un cruce, donde la motocicleta iba en su ruta, el vehículo chocó a la moto.

“Debido al impacto, el vehículo chocó contra la pared de una entidad bancaria”, detallaron en la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Odir era vecino de Alajuelita, tenía un trabajo formal, pero era tan pulseador que en su tiempo libre hacía entregas mediante aplicaciones, pues como muchas personas tenía otras metas por las que se esforzaba al máximo para poderlas alcanzar.

En redes sociales muchas personas expresaron el cariño que le tenían, él creció en Betania de Goicoechea y dejó muchos amigos que lamentaron su fallecimiento.