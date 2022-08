Altarcito recuerda a pescador desaparecido en el mar hace 50 días

Steward Campos Ballestero de 27 años es recordado por su familia con este altarcito.

Una foto de Steward Campos Ballestero, de 27 años, una imagen de la virgencita de Los Ángeles, una vela encendida y un vaso de agua le recuerdan todos los días a la esposa del pescador el amor que se tenían, y ella pide al cielo que el mar les devuelva su cuerpo para que le den santa sepultura.

Doña Treicy Herra Rosales mantiene el altarcito con la esperanza de que su esposo regrese; él desapareció desde hace 50 días, que se cumplieron ayer viernes 19 de julio.

La familia es vecina de Barras del Colorado y Steward salió a dejar unas langostas el miércoles 22 de junio pero desapareció en el río Colorado, en Limón. Cuando ya regresaba de dejar la mercadería, el joven sufrió una convulsión y eso provocó que cayera el agua.

La Cruz Roja lo buscó por varios días, al igual que el Servicio Nacional de Guardacostas, así como los vecinos y además de familiares del muchacho.

Para la esposa, las probabilidades de encontrarlo con vida se esfumaron cuando unas personas aseguraron que vieron el cuerpo y tomaron una foto, pero no lo aseguraron para evitar que la corriente se lo llevara y solo llegaron al pueblo a contar la noticia. Para cuando los socorristas y allegados llegaron al lugar donde vieron el cuerpo, éste ya no estaba.

“Lo han buscado mucho pero es una zona muy grande y no han tenido suerte, cualquier cantidad de veces han salido a buscarlo”, dijo la esposa.

Herra tenía siete meses de vivir con Steward, ella tiene un bebé pequeñito al que su esposo le estaba ayudando a criar.

El pescador tiene 34 días de estar desaparecido. (Cortes)

Las labores de búsqueda se complicaron cuando el gobierno anunció la llegada de la tormenta tropical Bonnie y la zona donde ellos viven fue evacuadas. Herra salió con su hijo pequeñito a casa de sus papás en Limón, ya que no tiene más familiares en ese sitio.

Aunque el paso de la tormenta no provocó daños en ese sitio, sí hizo que el río creciera muchísimo y eso afectó la búsqueda. Además, días antes del paso de la onda tropical ya las condiciones climáticas eran adversas para los rescatistas.

Ella cree que después de tantos días es difícil que puedan encontrar sus restos.

Herra asegura sentir mucho dolor por la situación que están viviendo.

Ella está tratando de encontrar un trabajito pues antes de la tragedia que está atravesando era ama de casa y se dedicaba a cuidar de su bebé.

“A mi me hubiera gustado poder quedarme en la casa de nosotros en Barra del Colorado, era propia, pero allá no tengo a nadie, tampoco se consigue trabajo, todo esto es muy doloroso. Ahorita aquí tengo a mi mamá y me voy a poner a estudiar para tratar de salir adelante entre mi bebé y yo”, dijo la joven.

Steward era conocido como “Puma” y era un amante de la mecánica, le encantaba arreglar motores.

En los patrullajes que realiza el Servicio Nacional de Guardacostas ellos sí se mantienen al tanto por si pueden dar con sus restos.