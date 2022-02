Alumna que no aprobó el año atacó con una navaja a su profesora

La paz en el Liceo de Esparza se alteró por el ataque de la joven a su profesora. Foto: Archivo.

La frustración de quedarse en el curso lectivo provocó que una alumna del Liceo de Esparza, al parecer, hiriera con una navaja de barbería a su maestra de inglés este jueves.

Armada, la menor de edad se le fue encima a la profe, quien recién le había informado que había reprobado, y la hirió, por lo que la docente tuvo que ser llevada al hospital, donde la atendieron y le cosieron la herida.

Los hechos fueron confirmados a La Nación por la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública. No se dieron a conocer las identidades de la alumna ni de la profesora.

“La chica no ganó la estrategia de promoción y se molestó, la docente le dijo que llamara a la mamá para explicarle y la alumna se fue molesta. La profesora estaba atendiendo a otras personas, la chica volvió con una cuchilla (navaja) que usan para delinear las barbas y le hizo un corte en el brazo. Luego, salió corriendo”, dijo prensa del MEP a La Nación.

El ataque se dio frente a otros alumnos que estaban esperando sus notas.

La educadora acudió a la Fiscalía de Puntarenas para denunciar a la menor, cuya edad no trascendió, también solicitó una orden de alejamiento contra la muchacha. Actualmente la profesora se encuentra incapacitada.

La oficina de prensa de la institución explicó que no se pudo activar el protocolo del MEP para casos de agresión ya que la adolescente no está matriculada para el actual curso lectivo porque no había pasado el año. Por lo tanto, explicaron, ya no forma parte de los estudiantes de ese centro educativo.

Según datos del Departamento de Estadística del MEP, entre los años 2018 y 2019, última información disponible, los casos de violencia de estudiantes contra docentes aumentaron de 1.631 a 2.386.

La mayor cantidad de estos casos se presentaron en los colegios y más del 60% son de estudiantes que atacan verbalmente a profesores.