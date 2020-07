“La gente de la empresa Moto Flix, que son los importadores de la marca Vespa, tuvo la iniciativa de poner un banner en las redes y se ha vuelto viral, he recibido ayuda desinteresadamente, hay gente de México, Estados Unidos, España, Guatemala, me ofrecieron comidita, por ahí alguien me ofreció mecánica o pintura para la moto, una persona me trajo a mi casa unos repuestos de Vespa, la gente está muy linda, muy unida, ha sido un apoyo solidario”, dijo don Marco quien está muy agradecido.