Amenaza de ataque armado obliga a evacuar todos los campus de la UNA

La Universidad Nacional activó sus protocolos de emergencia y ordenó evacuar todas sus sedes tras recibir una amenaza de ataque armado

Por Silvia Coto

La Universidad Nacional (UNA) ordenó la evacuación inmediata de todos sus campus y sedes la tarde de este lunes 24 de noviembre, luego de recibir una amenaza de ataque armado, que encendió las alertas dentro de la comunidad universitaria.

La institución informó que las autoridades activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con el fin de resguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esta nueva alerta se suma a los reportes similares que en días recientes recibieron otras instituciones de educación superior pública, como la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), lo que ha generado preocupación entre las autoridades educativas

Las investigaciones para determinar el origen de la advertencia y posibles vínculos entre los casos quedarán en manos de las autoridades judiciales y policiales.

