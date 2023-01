Amiga de adulta mayor asesinada en Liberia: “Yo la vi ahí, tirada en el suelo”

Bienvenida Loáiciga quedó desconsolada al ver lo que le hicieron a su amiga. Foto Guana Noticias.

Bienvenida Loáiciga está con el corazón hecho pedazos tras perder de forma trágica a una de sus mejores amigas, doña Rosalbina Fuentes Palacios, la señora de 67 años que fue asesinada dentro de su casa la tarde de este jueves en Liberia, en Guanacaste.

Lo más doloroso para Loáiciga fue ver como dos desalmados dejaron a su amiga amordazada, amarrada y con una sábana en la cabeza. Ella tuvo que presenciar esa terrible escena luego de que la hermana de Rosalbina corriera a su casa a pedirle ayuda.

“Yo la vi ahí, tirada en el suelo. Yo me vine para mi casa toda nerviosa, me sentía muy mal, porque era algo que uno no se espera, me impactó mucho verla así, porque era mi amiga de toda la vida”, dijo la señora al medio Guana Noticias.

“Teníamos toda la vida de conocernos, éramos muy unidas como vecinas” — Bienvenida Loáciga, amiga de Rosalbina.

La señora de 67 años fue amarrada y amordazada por los sospechosos. Foto Guana Noticias.

El atroz crimen ocurrió pasado el mediodía de este jueves 12 de enero en la vivienda en la que vivían doña Rosalbina y su hermana, ubicada en barrio Los Ángeles, en Liberia. Bienvenida vive al otro lado de la calle.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio habría sido cometido por dos hombres que finigieron estar interesados en un cuarto que Rosalbina y su hermana estaban alquilando.

“La versión que se tiene es que en determinado momento los hombres las habrían amarrado y amordazado. Minutos después una de ellas logró soltarse y fue cuando encontró a su hermana (Rosalbina) fallecida dentro de una de las habitaciones”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Tras liberarse, la hermana Rosalbina pidió la ayuda de Bienvenida, y fue en ese momento que descubrió lo que le habían hecho a su amiga.

“Esta noticia me puso muy mal, donde la señora (hermana) me llamó al portón y me dijo que le habían matado a la hermana, yo no podía creerlo, entonces me llevó a donde estaba ella”, añadió.

De momento, el OIJ no ha detenido a los sospechosos, quienes huyeron de la casa con tan solo un celular.