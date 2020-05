“Ella era una muchacha especial, yo soy de Quepos y nos hicimos amigas hace como cinco años, no nos veíamos seguido, pero sí hablábamos, yo estaba trabajando cuando mi mamá me llamó y me dijo que la mataron, yo le colgué el teléfono, mami me volvió a llamar y me dijo, ‘Jimena, mataron a Karol (así le decían de cariño), no puedo entender por qué hicieron esto’”, dijo la joven, quien solo se identificó como Jimena.