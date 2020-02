Ericka nos contó que conoció a Lucía hace más de cuatro años, ella andaba en bicicleta por el Poró en Coronado, se le reventó la llanta trasera y ella no pudo cambiarla. Entonces Lucía apareció como un ángel y trató de ayudarla, pero como no pudieron hacer nada no la dejó sola y bajaron más de cuatro kilómetros hasta llegar al centro de Coronado.