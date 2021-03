“La verdad que es lamentable, porque cuando uno tiene a alguien enfermo uno se espera cualquier cosa, pero una persona tan llena de vida, tan joven y luchadora, uno jamás piensa que se va ir de la noche a la mañana, aún no lo puedo creer, he tenido ya muchas pérdidas en mi vida, pérdidas cercanas y ahora esta me conmueve tanto por todo el amor que ella daba y recibía de su familia”, comentó Marcela.